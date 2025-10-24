OSASUNA
Eusko Jaurlaritzak eta Osasun Ministerioak batera aztertuko dituzte Euskadiri osasun arloan zenbatutako saldoak

Bi aldeek adostu dute lankidetza areagotzea, datorren astean egingo den aldebiko lehen bilera baten bidez, eta Kohesio Funtsaren Jarraipen Batzorde Berezi baten deialdiarekin, azaroaren amaierarako aurreikusia.
Osakidetzako zentro bateko gela bat. Artxiboko argazkia: Irekia
Osasun arloan Euskadiri konputatutako saldoak batera aztertzea erabaki dute Eusko Jaurlaritzak eta Osasun Ministerioak, sistemaren funtzionamendua berrikusteko eta Estatuko funtsen aplikazioan egon daitezkeen distortsioak antzemateko.

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasuneko sailburua Monica Garcia Osasuneko ministroarekin bildu da ostiral honetan, Osasun Kohesiorako Funtsaren eta Laguntza Bermatzeko Funtsaren saldoetan sortutako egoera aztertzeko. Aritz Uriarte Gobernantza eta Jasangarritasun Sanitarioko sailburuarekin eta Javier Padilla Osasuneko estatu-idazkariarekin batera, lan-esparru bat ezarri dute.

Saldo horien arabera, Euskadik Autonomia Erkidego osoko gastuaren % 60 inguru jartzen du. Bilera emankorra izan da, Osasuneko sailburuaren hitzetan, eta Euskadiri konputatutako funtsak batera aztertzea erabaki dute.

Bi aldeek adostu dute lankidetza areagotzea, datorren astean egingo den aldebiko lehen bilera baten bidez, eta Kohesio Funtsaren Jarraipen Batzorde berezi baten deialdiarekin. Batzorde hori azaroaren amaierarako aurreikusita dago, eta autonomia-erkidego guztiek parte hartuko dute.

Prozesu horretan, Eusko Jaurlaritzak eta Osasun Ministerioak hainbat alderdi espezifiko aztertzeko konpromisoa hartu dute, besteak beste, SIFCO sisteman modulu espezifiko bat sortzeko aukera, lankidetza-hitzarmenak dituzten autonomia-erkidego mugakideen arteko fluxu ekonomikoak erregistratzeko.

Era berean, FOGAren funtzionamendua arautuko duen arau-garapenean aurrera egitea erabaki dute. Era berean, sistemaren azterketa teknikotik abiatuta, 2023 eta 2024. urteei dagokien likidazioaren berrikuspena baloratzearen alde agertu dira.

Bilera horren ondoren, Lurralde arteko Osasun Kontseiluak gaur goizean Zaragozan egindako bileran parte hartu du Osasun sailburuak.

