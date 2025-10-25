Con motivo del 46 aniversario del Estatuto de Gernika, el lehendakari Imanol Pradales ha publicado un artículo en la red social LinkedIn titulado El hecho diferencial del autogobierno vasco.

Tras recordar que la aprobación del estatuto tuvo lugar en medio de una grave crisis industrial y económica y en un momento en el que el terrorismo golpeaba con dureza el país, el lehendakari ha indicado que la aprobación del texto supuso “el comienzo de la recuperación del autogobierno y la reconstrucción de nuestro país, que se encontraba en ruinas”.

Tras señalar que un 59 % de la ciudadanía vasca llamada a votar refrendó el texto, ha recordado que la izquierda abertzale promulgó la abstención. “Son quienes hoy continúan minusvalorándolo, declarando que no responde a la realidad institucional, social y territorial de Euskadi”, ha subrayado.

El lehendakari ha definido el estatuto como un pacto entre vascos y de vascos con el Estado, y ha denunciado que 46 años después sigue sin cumplirse. En opinión de Pradales, es el momento de dar el paso definitivo, y ha emplazado a Pedro Sánchez a cerrar este año de forma definitiva la carpeta del Estatuto de Gernika.

De cara al futuro, el lehendakari ha indicado que Euskadi debe dar “un salto cualitativo” y “debe emprender una nueva etapa en su camino”. Ha indicado que Euskadi necesita dotarse de nuevas capacidades políticas para hacer frente a nuevos desafíos como la migración o la transformación industrial y tecnológica.

Asimismo, aboga por “un modelo de bilateralidad efectiva y un sistema de garantías imparcial”. Pradales opina que “es imprescindible dotarnos de una nueva estructura normativa que impida decisiones unilaterales que, como hasta ahora, erosionen o limiten el autogobierno alcanzado”.

Concluye Imanol Pradales su escrito pidiendo el reconocimiento del autogobierno como un derecho originario e indicando que es hora de avanzar hacia un pacto que mejore nuestro autogobierno.