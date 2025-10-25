Urteurrena
Lehendakariak jauzi kualitatibo bat eskatu du, Euskadiren gaitasun politikoa eta aldebikotasun eraginkorra bultzatzeko

Imanol Pradales lehendakariak artikulu bat argitaratu du LinkedIn sare sozialean, "Euskal autogobernuaren gertaera bereizgarria" izenburupean.
Lehendakariaren artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

Gernikako Estatutuaren 46. urteurrena dela eta, Imanol Pradales lehendakariak artikulu bat argitaratu du LinkedIn sare sozialean, Euskal autogobernuaren gertaera bereizgarria izenburupean.

Estatutua krisi industrial eta ekonomiko larri baten erdian eta terrorismoa herria gogor jotzen ari zen garai batean onartu zela gogorarazi ostean, testua onartuta "autogobernua berreskuratzen eta gure herria berreraikitzen hasi zen, hondatuta baitzegoen", horren hitzetan.

Euskal herritarren % 59k testua berretsi zutela, baina ezker abertzaleak abstentzioa aldarrikatu zuela gogorarazi du. "Horiek dira gaur egun gutxiesten jarraitzen dutenak, Euskadiko erakundeen, gizartearen eta lurraldearen errealitateari erantzuten ez diotela adieraziz", gaineratu du.

Estatutua euskaldunen arteko eta euskaldunen eta Estatuaren arteko ituna izan zela esan du lehendakariak, eta 46 urte geroago bete gabe jarraitzen duela salatu du. Pradalesen iritziz, behin betiko urratsa emateko unea da, eta Pedro Sanchezi Gernikako Estatutuaren karpeta behin betiko ixteko eskatu dio.

Etorkizunari begira, lehendakariak adierazi du Euskadik "jauzi kualitatiboa" eman behar duela eta "bere bidean etapa berri bati ekin" behar diola. Horren ustez, Euskadik gaitasun politiko berriak izan behar ditu erronka berriei aurre egiteko, migrazioari edo eraldaketa industrial eta teknologikoari esaterako.

Era berean, aldebikotasun eredu eraginkor baten eta berme-sistema inpartzial baten alde egiten du. Pradalesen esanetan, "ezinbestekoa da arau-egitura berri bat izatea, lortutako autogobernua higatu edo mugatuko duten aldebakarreko erabakiak saihesteko".

Amaitzeko, Imanol Pradalesek autogobernua jatorrizko eskubide gisa aitortzeko eskatu du, eta gure autogobernua hobetuko duen itun baterantz aurrera egiteko garaia dela adierazi du.

