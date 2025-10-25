PP vasco
Javier de Andrés: "Tenemos que dar impulso a una sociedad que piense en la libertad de las personas"

Javier de Andrés, presidente del PP vasco
Javier de Andrés, presidente del PP vasco.
Javier de Andrés, presidente del PP vasco, ha apelado a un nuevo Estatuto que de "libertad a las personas". El presidente popular ha destacado que la presión política e ideológica ha traído consigo el "declive de la sociedad".

