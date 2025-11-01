Presupuestos
El PP de Navarra presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de 2026

Los populares han afirmado que no aceptarán unos presupuestos de un Gobierno "acorralado por la corrupción", y han criticado la relación de los socialistas con EH Bildu.
javier garcia jimenez pp navarra
Javier García, presidente del PP de Navarra. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Nafarroako PPk osoko zuzenketa aurkeztuko dio Chiviteren Gobernuko aurrekontu proiektuari
Agencias | EITB

Última actualización

El PP de Navarra ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de Navarra de 2026. Los populares han confirmado este sábado que no están dispuestos a aceptar los presupuestos de un Gobierno “acorralado por la corrupción”.

Javier García, presidente del PPN, ha subrayado que estos Presupuestos no recogen las “verdaderas preocupaciones de los navarros”, afirmando que únicamente defienden los intereses del Gobierno de María Chivite.

“No hace sino confirmar la línea continuista que lleva siguiendo año tras año el Gobierno de Chivite, cada vez más sometida a los intereses del nacionalismo, algo que cada año condenamos desde el PPN”, ha explicado Javier García.

A su vez, el presidente popular ha criticado la relación de los socialistas con EH Bildu, asegurando que todas las propuestas de los abertzales han acabado incluidas y formando parte del anteproyecto.

“Estos presupuestos cada día son menos los presupuestos de María Chivite y más los de EH Bildu”.

Así pues, Javier García ha asegurado que esta relación tiene un “coste alto para los navarros”, y asegura que los socialistas buscan como único fin “contentar a sus socios para perpetrarse en el poder”.

