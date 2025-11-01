Aurrekontuak
Nafarroako PPk osoko zuzenketa aurkeztuko dio Chiviteren Gobernuko aurrekontu proiektuari

Popularrek adierazi dute ez dituztela "ustelkeriaz jositako" Gobernu baten aurrekontuak onartuko, eta sozialisten eta EH Bilduren arteko harremana kritikatu dute.

javier garcia jimenez pp navarra

Javier Garcia, Nafarroako PPko presidentea. Artxiboko argazkia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako PPk iragarri du osoko zuzenketa aurkeztuko diela 2026ko Nafarroako Aurrekontua Orokorrei. Izan ere, popularrek adierazi dute ez daudela prest "ustelkeriaz jositako" Gobernu baten aurrekontuak onartzeko.

Javier Garciak, PPNko presidenteak, azpimarratu du aurrekontuek ez dituztela "nafarren benetako kezkak" jasotzen, eta Chiviteren Gobernuaren interesak soilik defendatzen dituztela.

"Chiviteren Gobernuak urtez urte jarraitzen duen ildo kontinuista berretsi baino ez du egiten, gero eta gehiago nazionalismoaren interesen mende; alegia, PPNk urtero gaitzesten duena", azaldu du Javier Garciak.

Horrekin batera, presidenteak kritikatu du sozialistek EH Bildurekin duten harremana. Popularren arabera, abertzaleen proposamen guztiak aurrekontu proiektuaren parte dira.

"Aurrekontu hauek gero eta gutxiago dira Maria Chiviteren aurrekontuak eta gehiago EH Bildurenak", adierazi du PPNko presidenteak.

Hala, Javier Garciak ziurtatu du harreman horrek "kostu handia" duela nafarrentzat, eta sozialistek helburu bakarra dutela: "Euren pozik mantentzea boterean jarraitu ahal izateko".

