Nafarroako PPk osoko zuzenketa aurkeztuko dio Chiviteren Gobernuko aurrekontu proiektuari
Popularrek adierazi dute ez dituztela "ustelkeriaz jositako" Gobernu baten aurrekontuak onartuko, eta sozialisten eta EH Bilduren arteko harremana kritikatu dute.
Nafarroako PPk iragarri du osoko zuzenketa aurkeztuko diela 2026ko Nafarroako Aurrekontua Orokorrei. Izan ere, popularrek adierazi dute ez daudela prest "ustelkeriaz jositako" Gobernu baten aurrekontuak onartzeko.
Javier Garciak, PPNko presidenteak, azpimarratu du aurrekontuek ez dituztela "nafarren benetako kezkak" jasotzen, eta Chiviteren Gobernuaren interesak soilik defendatzen dituztela.
"Chiviteren Gobernuak urtez urte jarraitzen duen ildo kontinuista berretsi baino ez du egiten, gero eta gehiago nazionalismoaren interesen mende; alegia, PPNk urtero gaitzesten duena", azaldu du Javier Garciak.
Horrekin batera, presidenteak kritikatu du sozialistek EH Bildurekin duten harremana. Popularren arabera, abertzaleen proposamen guztiak aurrekontu proiektuaren parte dira.
"Aurrekontu hauek gero eta gutxiago dira Maria Chiviteren aurrekontuak eta gehiago EH Bildurenak", adierazi du PPNko presidenteak.
Hala, Javier Garciak ziurtatu du harreman horrek "kostu handia" duela nafarrentzat, eta sozialistek helburu bakarra dutela: "Euren pozik mantentzea boterean jarraitu ahal izateko".
Zure interesekoa izan daiteke
Valentziako PPk Vicent Mompo babestu du Mazonen ordezko gisa
Valentziako PPko buruzagiek Diputazioko presidentea aukeratu dute Generalitateko presidente izateko, Carlos Mazonen balizko dimisioaren aurrean eta hurrengo auteskundeetarako hautagai gisa.
EAJk etxebizitza, segurtasun eta osasun arloetako aurrekontu igoera txalotu, eta EH Bilduk negoziatzeko borondate falta kritikatu du
PSE-EEk osasuna eta hezkuntza "aseta" daudela defendatu du, eta PPk zergen igoera salatu du.
Aske geratu dira Iruñean izandako istiluengatik atxilotutako bi lagunak
Vito Quiles ultraeskuindarrak Nafarroako Unibertsitateko campusean egin behar zuen ekitaldi politikoaren aurkako protestan atxilotu zituzten.
Gipuzkoako Batzar Nagusietan oposizioan dauden taldeekin 2026rako asmoak negoziatzen hasi da Foru Aldundia
EH Bildu, PP eta Elkarrekin Podemoseko ordezkariak hartu dituzte ostiral honetan, aurrekontu proiektua azaldu eta horien iritziak jasotzeko. Lehen hartu-emana baino ez da izan, baina ezezko borobilik ez dute jaso.
Bizkaiak 1.716 milioi euroko aurrekontua aurkeztu du 2026rako, eta erdia gastu sozialera bideratuko du
Aurrekontu proiektua ia % 4 handitu da. Elixabete Etxanobe diputatu nagusiak adierazi duenez, proiektuak "inbertsio orekatuak ditu eskualde guztietan".
PSOEk Abalosi eta Koldori egindako ordainketak ikertzeko eskatu dio Gorenak Auzitegi Nazionalari, dirua zuritu duelakoan
Epailearen ustez, baliteke gastuen likidazioen bidez dirua zuritu izana. Alderdiak, ikertuek zein lekuko gisa deklaratu zuten alderdiko langileek ez dute ezer argitu horren inguruan.
Nafarroako Gobernuak eta EH Bilduk akordioa lortu dute 2026ko aurrekontuak aurrera ateratzeko
Asteak negoziatzen eman ostean, EH Bilduk zazpigarrenez ahalbidetuko ditu Nafarroako Gobernuaren aurrekontuak.
Arana zentroak 200 plaza izango ditu gehienez, eta gasteiztarrekin partekatuko ditu instalazioak
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak iragarri duenez, Ministerioak Udalak proposatutako hainbat hobekuntza-neurri onartu ditu, eta, horri esker, "Arana zentroa hiriaren errealitatera eta beharretara egokitu ahal izango da, eta, aldi berean, errefuxiatuei arreta hobea ematen zaiela bermatuko da". Erabakia ez dute ondo hartu ez Sumarrek ez EH Bilduk. EAJk, bere aldetik, bereari eutsi dio, eta zentroaren eredua bera dela eta ez zaiola gustatzen berretsi du.
Asironek elkarbizitzaren balioak aldarrikatu ditu Iruñeko istilu "tamalgarrien" aurrean
Iruñeko alkatearen arabera, agerian gelditu da probokatu nahi duten pertsonak eta horien probokazioetan erortzen direnak daudela.