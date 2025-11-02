Navarra
Sergio Sayas, tránsfuga de UPN, nuevo secretario general del PP de Navarra

El diputado asume el relevo de Amelia Salanueva en la dirección del Partido Popular de Navarra con la mirada puesta en las próximas elecciones autonómicas.
Sergio Sayas. Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Sergio Sayas, UPNko transfuga, izango da Nafarroako PPko idazkari nagusi berria
Agencias | EITB

El diputado Sergio Sayas, quien fue parlamentario del Unión del Pueblo Navarro (UPN) hasta su ruptura con la formación regionalista, ha sido nombrado nuevo secretario general del Partido Popular de Navarra, en sustitución de Amelia Salanueva. La decisión, comunicada por la dirección del partido, será ratificada en el próximo Comité Ejecutivo del PP foral.

Sayas asume este puesto con el aval del presidente del PP de Navarra, Javier García, quien ha valorado su “firme compromiso con su tierra” y su trayectoria como diputado y miembro del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario en el Congreso.

Al mismo tiempo, Salanueva pasa a encargarse del área de Coordinación Parlamentaria, en lo que se presenta como una reorganización de la cúpula del partido.

Con este relevo, el PP navarro pretende dar un impulso al partido hacia un modelo “más abierto y participativo”, tal como indica el propio comunicado oficial. 

Tránsfuga de UPN

La figura de Sayas suscita cierta polémica dado que su pasado en UPN y su salto al PP fueron definidos como un caso de transfuguismo político, etiqueta que él mismo ha aceptado con resignación al declarar: “Me da igual que me llamen tránsfuga (...) creo que acerté”.

El nombramiento tiene lugar en una coyuntura en la que el PP de Navarra busca afianzar su posición de cara a futuras convocatorias electorales.

UPN PP Navarra Política Navarra

