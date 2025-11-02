Nafarroa
Sergio Sayas, UPNko transfuga, izango da Nafarroako PPko idazkari nagusi berria

Diputatuak Amelia Salanuevaren lekua hartu du Nafarroako Alderdi Popularraren zuzendaritzan, hurrengo hauteskunde autonomikoetarako.

Sergio Sayas. Artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sergio Sayas diputatua, UPNko parlamentari ohia, Nafarroako Alderdi Popularreko idazkari nagusi berria izendatu dute, Amelia Salanuevaren ordez.

Sayasek Javier Garcia Nafarroako PPko presidentearen babesarekin hartu du kargua. Presidenteak baloratu ditu "bere lurrarekiko konpromiso irmoa" eta izandako ibilbidea diputatu eta Kongresuko Talde Parlamentarioaren Zuzendaritza Kontseiluko kide gisa.

Bere partez, Salanueva Parlamentuko Koordinazio arloaz arduratuko da.

Aldaketak bultzada eman nahi dio alderdi "irekiago eta parte-hartzaileago" bat izateko, komunikatu ofizialak berak adierazten duen bezala: "Gure ideiak nafarrei helarazteko ahaleginak areagotzeko unea da, baita Alberto Nuñez Feijoo presidenteak ordezkatzen duen alternatiba ere".

UPNren transfuga

Sayaseren figurak polemika sortudu Nafarroako politikan; izan ere, UPNtik PPra egindako jauzia transfugismo politikoaren kasu gisa definitu da. Hala ere, berak etsipenez onartu du etiketa: "Berdin zait transfuga deitzea (...) aldaketarekin asmatu egin nuela uste dut".

Izendapena hurrengo hauteskundeetara begira egin dute popularrek.

