La pareja de Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, declaran hoy en el juicio al fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo celebra hoy la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. La vista estará marcada por las declaraciones de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
Ambos testificarán esta tarde en una sesión que se prevé clave para esclarecer el origen y la difusión de los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y la Fiscalía, que dieron lugar a la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio Público el 14 de marzo de 2024. Ese comunicado detallaba los intercambios de correos vinculados a la investigación contra el empresario por presunto fraude fiscal, lo que desencadenó la crisis política y judicial que ha desembocado en este juicio.
Durante la primera jornada, celebrada el lunes, varias fiscales evidenciaron las discrepancias internas sobre la conveniencia de difundir aquella nota. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, aseguró que se opuso a divulgar los correos al considerar que no era “el papel” de la Fiscalía revelar estrategias de defensa. Por su parte, la jefa de la Fiscalía Provincial, Pilar Rodríguez, defendió la “urgencia” de García Ortiz por desmentir una información publicada la noche anterior por El Mundo, que sostenía que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso.
Además de González Amador y Rodríguez, están citados hoy otros testigos, entre ellos la jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo, y el fiscal anticorrupción Diego Lucas. También declarará el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, a raíz de los contactos que mantuvo con el entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, tras la publicación de los correos.
La tercera jornada, prevista para mañana, completará el bloque de testimonios con las comparecencias de Lobato y de la actual ‘número dos’ del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera.
Será noticia: Dimisión de Mazón (el día después), la pareja de Ayuso ante el juez y juicio contra el expresidente de DYA Bizkaia
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
El PP deja en manos de Vox el futuro del Gobierno valenciano tras la dimisión de Mazón
El president ha renunciado al cargo alegando falta de fuerzas, pero seguirá como diputado para mantener el aforamiento. Sin convocatoria electoral, el PP necesita el apoyo de Vox para investir a un nuevo jefe del Consell antes de final de mes.
Bilbao contará con 751 millones de presupuesto en 2026, un 4,5 % más
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha presentado el Proyecto de Presupuestos Municipales, que ha considerado como "sostenible y coherente con las necesidades” de la ciudadanía. La nueva comisaría de Santutxu, el parque de bomberos de Deusto y la Casa de las Mujeres son tres de los proyectos de mayor envergadura que se prevén. Además, Seguridad, Vivienda y Servicios Públicos serán los ejes de los presupuestos, en palabras de Aburto.
Las víctimas de la DANA salen a la calle para exigir justicia, más allá de la dimisión de Mazón
Las víctimas de la DANA vuelven a salir a la calle para exigir justicia, más allá de dimisiones. Las familias consideran que llega tarde y mal la dimisión de Carlos Mazón. Además, han criticado que en la comparecencia del presidente se haya centrado en los daños materiales, así como que se haya declarado víctima de la criminalización.
EH Bildu, Podemos y ERC adelantan que no irán al acto sobre la monarquía en el Congreso
El Congreso de los Diputados acogerá el 21 de este mes un acto titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', al que asistirán el rey y la reina de España y sus hijas.
La UCO asegura que el ministro Torres reclamó pagos del Gobierno canario por "influencia" de Koldo García
En el último informe enviado al juez instructor del 'Caso Koldo' en la Audiencia Nacional, los investigadores incluyen una serie de mensajes en los que Koldo habría pedido a Torres interceder por unos "pagos pendientes". Por su parte, el equipo del ministro niega que cometiera delitos y censura "infamias" contra él.
¿Qué escenarios se abren tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón?
El líder valenciano, que no ha convocado elecciones anticipadas, continuará como diputado para seguir aforado. Con la formalización de la dimisión este mismo lunes, los grupos tendrán hasta el 19 de noviembre para presentar a sus candidatos o candidatas para relevar a Mazón.
Álava retira el título de "padre de la provincia" al dictador Franco y al general Mola con el apoyo de todos los grupos salvo Vox
Las Juntas Generales han aprobado esta mañana la retirada de los honores concedidos en 1936 al dictador Francisco Franco y al general golpista Emilio Mola, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.
Vilaplana asegura a la jueza de la DANA que la actitud de Mazón era "distendida" y que no tenía prisa
La periodista no aporta al juzgado el tique del parking del día que comió con el expresidente tras asegurar que no lo tiene. Además, ha dicho a la jueza que Mazón estuvo comunicado durante su comida el 29-O y que atendía llamadas.