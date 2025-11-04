La pareja de Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, declaran hoy en el juicio al fiscal general del Estado

El Tribunal Supremo celebra hoy la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. La vista estará marcada por las declaraciones de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Ambos testificarán esta tarde en una sesión que se prevé clave para esclarecer el origen y la difusión de los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y la Fiscalía, que dieron lugar a la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio Público el 14 de marzo de 2024. Ese comunicado detallaba los intercambios de correos vinculados a la investigación contra el empresario por presunto fraude fiscal, lo que desencadenó la crisis política y judicial que ha desembocado en este juicio.

Durante la primera jornada, celebrada el lunes, varias fiscales evidenciaron las discrepancias internas sobre la conveniencia de difundir aquella nota. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, aseguró que se opuso a divulgar los correos al considerar que no era “el papel” de la Fiscalía revelar estrategias de defensa. Por su parte, la jefa de la Fiscalía Provincial, Pilar Rodríguez, defendió la “urgencia” de García Ortiz por desmentir una información publicada la noche anterior por El Mundo, que sostenía que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso.

Además de González Amador y Rodríguez, están citados hoy otros testigos, entre ellos la jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo, y el fiscal anticorrupción Diego Lucas. También declarará el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, a raíz de los contactos que mantuvo con el entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, tras la publicación de los correos.

La tercera jornada, prevista para mañana, completará el bloque de testimonios con las comparecencias de Lobato y de la actual ‘número dos’ del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera.