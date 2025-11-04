Ayusoren bikoteak eta Miguel Angel Rodriguez bere kabineteko buruak Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketan deklaratuko dute gaur
Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketaren bigarren eguna egingo du gaur, sekretuak ezagutaraztea egotzita. Alberto Gonzalez Amadorrek, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotekideak, eta Miguel Angel Rodriguez kabineteburuak deklaratuko dute gaur.
Gonzalez Amadorren defentsaren eta Fiskaltzaren arteko mezu elektronikoen jatorria eta zabalkundea argitzeko funtsezkoa izango den saio izango da arratsaldean. Ministerio Publikoak prentsa-ohar bat argitaratu zuen 2024ko martxoaren 14an. Komunikatu horrek enpresaburuaren aurkako ikerketarekin lotutako posta-trukeak zehazten zituen, ustezko iruzur fiskalagatik, eta horrek eragin zuen epaiketa honetara eraman duen krisi politiko eta judiziala.
Atzo, zenbait fiskalek agerian utzi zuten ohar hori zabaltzea komeni zela. Almudena Lastra Madrilgo fiskal nagusiak adierazi zuen ez zuela mezuak zabaldu nahi izan, Fiskaltzaren "zeregina" ez zelako defentsa-estrategiak erakustea. Bestalde, Pilar Rodriguez Probintzia Fiskaltzako buruak Garcia Ortizen "premia" defendatu zuen, aurreko gauean El Mundo egunkariak argitaratutako informazio bat gezurtatzeagatik, Fiskaltzak Ayusoren bikoteari itun bat eskaini ziola argudiatuz.
Gonzalez Amadorrez eta Rodriguezez gain, beste lekuko batzuk ere deitu dituzte gaur, besteak beste, Esmeralda Rasillo Estatuko Fiskaltza Nagusiko Laguntza Unitateko burua eta Diego Lucas ustelkeriaren aurkako fiskala. Francesc Valles Komunikazioko Estatu idazkari ohiak ere deklaratuko du, Juan Lobato Madrilgo sozialisten buruzagiarekin izandako kontaktuen ondorioz.
Hirugarren jardunaldia bihar izango da, eta Lobatoren eta Pilar Sanchez Acera Madrilgo PSOEren egungo "bigarrena" denaren agerraldiekin osatuko da testigantzen blokea.
Albiste izango dira: Mazonen dimisioaren biharamuna, Ayusoren bikotekidea epailearen aurrean eta Bizkaiko DYAko presidente ohiaren aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
PPk Voxen esku utziko du Valentziako Gobernuaren etorkizuna, Mazonen dimisioaren ostean
Presidentak karguari uko egin dio indar falta argudiatuta, baina diputatu izaten jarraituko du forupekoari eusteko. Hauteskunde deialdirik ez dago mahai gainean, baina PPk Voxen babesa behar du hilabete amaitu baino lehen Conselleko buruzagi berria izendatzeko.
Bilbok 751 milioi euroko aurrekontua izango du 2026an, % 4,5 gehiago
Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Udal Aurrekontuen Proiektua aurkeztu du, herritarren "beharrizanekin koherentea eta jasangarria" dela iritzita. Santutxuko ertzain-etxe berria, Deustuko suhiltzaile-parkea eta Emakumeen Etxea dira aurreikusten diren proiektu handienetako hiru. Gainera, Segurtasuna, Etxebizitza eta Zerbitzu Publikoak izango dira aurrekontuen ardatzak, Aburtoren hitzetan.
GOIDIaren biktimak kalera atera dira justizia eskatzeko, dimisioez haratago
GOIDIaren biktimak kalera atera dira berriro ere, dimisioez haratago, justizia eskatzeko. Euren ustez, berandu eta gaizki heldu da Carlos Mazonen dimisioa. Gainera, gaitzetsi egin dute presidentearen agerraldian kalte materialetan zentratu izana, bai eta bere burua kriminalizazioaren biktimatzat jo izana.
EH Bildu, Podemos eta ERC ez dira joango Kongresuan monarkiari buruz egingo den ekitaldira
'50 urte geroago: Koroa demokraziarako bidean' goiburua izango duen ekitaldia hartuko du Kongresuak azaroaren 21ean. Bertan izango dira Espainiako errege-erreginak eta haien alabak.
Torres ministroak hainbat ordainketa agindu zituela uste du UCOk, “Koldo Garciak beregan zuen eraginagatik”
Auzitegi Nazionalean Koldo Auzia ikertzen ari den epaileari bidalitako azken txostenean Koldoren eta Torresen arteko hainbat mezu jaso ditu Guardia Zibilak. Ministroaren taldeak, ordea, ukatu egin du deliturik egin zuenik eta haren aurkako “difamazioa” salatu du.
Mazonen dimisioa eta gero, zein da agertokia?
Buruzagi popularrak ez dio uko egingo diputatu-aktari, eta forudun izaten jarraituko du. Ez du iragarri hauteskundeak aurreratuko dituenik, eta haren ordezkoa aukeratzeko epea astelehen honetan bertan zabalduko da, dimisioa formalki aurkeztu eta gero. Azaroaren 19ra arteko epea izango dute taldeek hautagaiak aurkezteko.
Vilaplanak epaileari esan dionez, Mazonen jarrera "lasaia" zen GOIDIaren eguneko bazkarian, eta ez zuen presarik erakutsi
Kazetariak ezin izan dio epaileari bazkariaren eguneko parkineko txartela eman, ziurtatu duenez, ez daukalako. Halaber, Valentziako Generalitateko jarduneko presidentearekin izan zuen lan-bazkarian, hura komunikatuta egon zen eta "mugikorrari adi" zegoen, "telefonoz hitz egiten zuen eta idatzi ere egiten zuen".
Arabak "probintziako aita" titulua kendu die Franco diktadoreari eta Mola jeneralari, Vox ez beste talde guztien babesarekin
Batzar Nagusiek gaur goizean onartu dute 1936an Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Mola militar kolpistari Arabako Foru Aldundiak emandako ohorezko izendapenak kentzea, Euskadiko Oroimen Historiko eta Demokratikoaren Legea betez.