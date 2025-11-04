EPAIKETA
Ayusoren bikoteak eta Miguel Angel Rodriguez bere kabineteko buruak Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketan deklaratuko dute gaur

Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortizen epaiketaren bigarren eguna egingo du gaur, sekretuak ezagutaraztea egotzita. Alberto Gonzalez Amadorrek eta Miguel Angel Rodriguezek egingo duten deklarazioak izango dira eguneko hitzordu nagusiak.

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Eduardo Parra / Europa Press 03/11/2025

Alvaro Garcia Ortiz, Estatuko fiskal nagusia. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketaren bigarren eguna egingo du gaur, sekretuak ezagutaraztea egotzita. Alberto Gonzalez Amadorrek, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotekideak, eta Miguel Angel Rodriguez kabineteburuak deklaratuko dute gaur.

Gonzalez Amadorren defentsaren eta Fiskaltzaren arteko mezu elektronikoen jatorria eta zabalkundea argitzeko funtsezkoa izango den saio izango da arratsaldean. Ministerio Publikoak prentsa-ohar bat argitaratu zuen 2024ko martxoaren 14an. Komunikatu horrek enpresaburuaren aurkako ikerketarekin lotutako posta-trukeak zehazten zituen, ustezko iruzur fiskalagatik, eta horrek eragin zuen epaiketa honetara eraman duen krisi politiko eta judiziala.

Atzo, zenbait fiskalek agerian utzi zuten ohar hori zabaltzea komeni zela. Almudena Lastra Madrilgo fiskal nagusiak adierazi zuen ez zuela mezuak zabaldu nahi izan, Fiskaltzaren "zeregina" ez zelako defentsa-estrategiak erakustea. Bestalde, Pilar Rodriguez Probintzia Fiskaltzako buruak Garcia Ortizen "premia" defendatu zuen, aurreko gauean El Mundo egunkariak argitaratutako informazio bat gezurtatzeagatik, Fiskaltzak Ayusoren bikoteari itun bat eskaini ziola argudiatuz.

Gonzalez Amadorrez eta Rodriguezez gain, beste lekuko batzuk ere deitu dituzte gaur, besteak beste, Esmeralda Rasillo Estatuko Fiskaltza Nagusiko Laguntza Unitateko burua eta Diego Lucas ustelkeriaren aurkako fiskala. Francesc Valles Komunikazioko Estatu idazkari ohiak ere deklaratuko du, Juan Lobato Madrilgo sozialisten buruzagiarekin izandako kontaktuen ondorioz.

Hirugarren jardunaldia bihar izango da, eta Lobatoren eta Pilar Sanchez Acera Madrilgo PSOEren egungo "bigarrena" denaren agerraldiekin osatuko da testigantzen blokea.

