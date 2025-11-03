AUZITEGI GORENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Estatuko fiskal nagusiak epaiketan ukatu egin du Ayusoren bikotekidearen inguruko informazioa filtratu izana

Alvaro Garcia Ortizen oinarrizko eskubideak urratu direla salatu du Estatuko abokatu nagusiak, tartean, errugabetasun printzipioa. Estatuko fiskal nagusiak 6 urte arteko kartzela-zigor eskaerari eta 12 urteko inhabilitazio eskaerari egin beharko die aurre. 

MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega al Tribunal Supremo este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. EFE/Fernando Villar
Álvaro García Ortiz, gaur, Auzitegi Gorenera iritsi denean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiak bere aurkako akusazioak ukatu ditu epaiketaren lehen saioan. Andres Martinez Arrieta epaimahaiko presidenteak lehen saioari hasiera eman eta berehala galdera egin dio akusatuari: "Garcia Ortiz jauna, leporatzen zaizkizun delituen egile edo arduradun al zara?". "Ez", erantzun dio. 

Jarraian aurretiazko arazoak aztertzen hasi dira, eta Fiskaltzak eta Estatuko Abokatutzak salatu dute Garcia Ortizen oinarrizko eskubideak urratu direla, tartean, errugabetasun printzipioa. 

Consuelo Castro Estatuko abokatuak (Estatuko fiskal nagusiaren abokatua) salatu duenez, ikerketan zehar hainbat irregulartasun gertatu dira. Ildo horretan, erregistroetan eskuratutako materiala auzitik kanpo uztea eskatu du. 

Castroren ustez, Garcia Ortizek "ezin izan du bere burua defendatu" Angel Hurtado instrukzio epaileak, hasieratik, "beste edozein aukera" baztertu duelako. Hori dela eta, akusatuaren aurkako frogak bilatzen aritzea aurpegiratu dio. 

Auzitegi Gorenean gaur abiatu da Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa, ustez, Alberto Gonzalez Amadorren (Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentearen bikotekidea) inguruko informazioa hedabideetara filtratu izana leporatuta. Akusazioek 6 urte arteko kartzela zigorra, 12 urte arteko inhabilitazioa eta 400.000 euroko kalte ordaina eskatzen dute akusatuarentzat. Lehen saioaren ondotik, epaiketak jarraipena izango du hilaren 4an, 5ean, 11n, 12an eta 13an. 

Ministerio Publikoko burua 09:40an iritsi da Auzitegi Gorenera, eta sarreran ez du adierazpenik egin nahi izan. Ate nagusitik sartu da auzitegira, pertsona batzuen txalo artean. 

Estatuko fiskal nagusi bat lehen aldiz eseriko da akusatuen aulkian, hain zuzen ere, sekretuak ezagutaraztea egotzita. Zehazki, Gonzalez Amadorren defentsa abokatuaren mezu elektroniko bat Ser irrati kateari filtratu izana leporatzen diote. 2024ko otsailaren 2an Carlos Neira abokatuak bidalitako mezuan, Gonzalez Amadorrek zerga delituak egin izana aitortzen zuen. 

40 lekuko

Estatuko fiskal nagusiaren auzian 40 lekukok deklaratuko dute, tartean, fiskalak, politikariak, kazetariak, komunikazio zuzendariak eta Guardia Zibilaren UCO unitateko agenteak. 

Ahozko epaiketari hasiera eman hasi baino lehen aurretiazko arazoak aztertuko dituzte. Ondoren, lehen lekukoen txanda izango da: Julian Salto (fiskala), Pilar Rodriguez (Madrilgo Fiskaltzaren burua), Almudena Lastra (Madrilgo Fiskaltza nagusiaren burua), Diego Villafañe (Estatuko fiskal nagusiaren konfiantzazko gizona) eta Estatuko fiskal nagusiaren eta Madrilgo Fiskaltzaren prentsa buruak. 

Hala ere, Garcia Ortizek ez du azaroaren 12ra arte epaiketan deklaratuko. Ahozko epaiketaren aurretik epailearen aurrean egindako deklarazioan, ukatu egin zuen Ayusoren bikotekideari buruzko informazio erreserbatua filtratu izana edo zabaltzeko agindua eman izana, eta "ziur" agertu zen fiskalek ez zutela hori egin.

Espainia Ustezko ustelkeria politikoa Auzitegi Gorena Politika Epaiketak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X