Estatuko fiskal nagusiak epaiketan ukatu egin du Ayusoren bikotekidearen inguruko informazioa filtratu izana
Alvaro Garcia Ortizen oinarrizko eskubideak urratu direla salatu du Estatuko abokatu nagusiak, tartean, errugabetasun printzipioa. Estatuko fiskal nagusiak 6 urte arteko kartzela-zigor eskaerari eta 12 urteko inhabilitazio eskaerari egin beharko die aurre.
Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiak bere aurkako akusazioak ukatu ditu epaiketaren lehen saioan. Andres Martinez Arrieta epaimahaiko presidenteak lehen saioari hasiera eman eta berehala galdera egin dio akusatuari: "Garcia Ortiz jauna, leporatzen zaizkizun delituen egile edo arduradun al zara?". "Ez", erantzun dio.
Jarraian aurretiazko arazoak aztertzen hasi dira, eta Fiskaltzak eta Estatuko Abokatutzak salatu dute Garcia Ortizen oinarrizko eskubideak urratu direla, tartean, errugabetasun printzipioa.
Consuelo Castro Estatuko abokatuak (Estatuko fiskal nagusiaren abokatua) salatu duenez, ikerketan zehar hainbat irregulartasun gertatu dira. Ildo horretan, erregistroetan eskuratutako materiala auzitik kanpo uztea eskatu du.
Castroren ustez, Garcia Ortizek "ezin izan du bere burua defendatu" Angel Hurtado instrukzio epaileak, hasieratik, "beste edozein aukera" baztertu duelako. Hori dela eta, akusatuaren aurkako frogak bilatzen aritzea aurpegiratu dio.
Auzitegi Gorenean gaur abiatu da Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa, ustez, Alberto Gonzalez Amadorren (Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentearen bikotekidea) inguruko informazioa hedabideetara filtratu izana leporatuta. Akusazioek 6 urte arteko kartzela zigorra, 12 urte arteko inhabilitazioa eta 400.000 euroko kalte ordaina eskatzen dute akusatuarentzat. Lehen saioaren ondotik, epaiketak jarraipena izango du hilaren 4an, 5ean, 11n, 12an eta 13an.
Ministerio Publikoko burua 09:40an iritsi da Auzitegi Gorenera, eta sarreran ez du adierazpenik egin nahi izan. Ate nagusitik sartu da auzitegira, pertsona batzuen txalo artean.
Estatuko fiskal nagusi bat lehen aldiz eseriko da akusatuen aulkian, hain zuzen ere, sekretuak ezagutaraztea egotzita. Zehazki, Gonzalez Amadorren defentsa abokatuaren mezu elektroniko bat Ser irrati kateari filtratu izana leporatzen diote. 2024ko otsailaren 2an Carlos Neira abokatuak bidalitako mezuan, Gonzalez Amadorrek zerga delituak egin izana aitortzen zuen.
40 lekuko
Estatuko fiskal nagusiaren auzian 40 lekukok deklaratuko dute, tartean, fiskalak, politikariak, kazetariak, komunikazio zuzendariak eta Guardia Zibilaren UCO unitateko agenteak.
Ahozko epaiketari hasiera eman hasi baino lehen aurretiazko arazoak aztertuko dituzte. Ondoren, lehen lekukoen txanda izango da: Julian Salto (fiskala), Pilar Rodriguez (Madrilgo Fiskaltzaren burua), Almudena Lastra (Madrilgo Fiskaltza nagusiaren burua), Diego Villafañe (Estatuko fiskal nagusiaren konfiantzazko gizona) eta Estatuko fiskal nagusiaren eta Madrilgo Fiskaltzaren prentsa buruak.
Hala ere, Garcia Ortizek ez du azaroaren 12ra arte epaiketan deklaratuko. Ahozko epaiketaren aurretik epailearen aurrean egindako deklarazioan, ukatu egin zuen Ayusoren bikotekideari buruzko informazio erreserbatua filtratu izana edo zabaltzeko agindua eman izana, eta "ziur" agertu zen fiskalek ez zutela hori egin.
Vilaplanak epaileari esan dionez, Mazonen jarrera "lasaia" zen Goidiaren eguneko bazkarian eta ez zuen presarik erakutsi
Kazetariak ezin izan dio epaileari bazkariaren eguneko parkineko txartela eman, ziurtatu duenez, ez daukalako. Halaber, Valentziako Generalitateko jarduneko presidentearekin izan zuen lan bazkarian, hura komunikatuta egon zen eta "mugikorrari adi" zegoen, "telefonoz hitz egiten zuen eta idatzi ere egiten zuen".
Bikitimek gezurretan aritzea leporatu diote Mazoni, eta Gobernuak dioenez, "eskaera bakar bati ere ez dio ezezkorik eman"
Carlos Mazonek Valentziako Generalitateko preseidente bezala dimititu izanak berehala eragin du erreakzio eta erantzun soka luzea, bai biktimena, bai arlo politikoko eragileena.
Lander Martinez: "2026rako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-proiektuan gabeziak ikusten ditugu"
Lander Martinez Kongresuko Sumarren diputatuak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak 2026rako aurkeztutako aurrekontu-proiektua "kontinuista" da. "Hori dela eta, badakigu abiapuntua zaila dela, baina horrek ez du saihestuko negoziazo-mahaian esertzea eta gure proposamenak ekartzea", gaineratu du Martinezek.
Carlos Mazonen dimisioak utzitako titularrak: "Laguntza nahi genuen, eskatu genuen, eta ez genuen inoiz jaso"
Generalitateko presidenteak dimisioa eman du GOIDIak 229 hildako utzi eta urtebetera, susperraldia "ondo bideratuta" dagoela eta Erkidegoak "garai berri bat" behar duela iritzita.
Jose Angel Agirrebengoa Nafarroako EAJko presidente ohia zendu da
Igande honetan hil da, gaixotasun luze baten ondorioz, Napar Buru Batzarreko presidentea ohia.
Mazonen GOIDI politikoa
2024ko urriaren 29an aurreikuspen okerra egin zuen Carlos Mazon Valentziako presidenteak. Erantzukizun osoa Espainiako Gobernuaren gain jartzen saiatu zen, eta arratsalde beltza zertan eman zuen ezkutatu zuen, bertsioa sarritan aldatuz.
Abalos ministro ohia epaitzea proposatu du 'Koldo' auziaren epaileak, talde kriminala egotzita
Leopoldo Puente Goreneko Zigor Salako magistratuak prozedura laburtuko autoa plazaratu du Garraio ministro ohiaren aurka, covid pandemian musukoak salerosteko kontratu irregularrak egitea leporatuta. Funtzionario-eroskeria, erakunde kriminaleko kide izatea, eragimen-trafikoa eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egotzi dizkiote ministro ohiari.
Mazonek dimisioa eman du: "Ezin dut gehiago"
Hala ere, Valentziako Gorteetan diputatu izaten jarraituko du eta ez ditu hauteskunde autonomikoak aurreratuko. Valentziako Gorteetan gehiengoa duten PPri eta Voxi ardura politikoa eskatu die presidente berria lehenbailehen aukeratzeko, eta, bien bitartean, jarduneko presidente izango da.
Albiste izango dira: Mazonen erabakia, Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketa eta EAEko Aurrekontuen aurkezpena, sailez sail
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.