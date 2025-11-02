Estatuko fiskal nagusia akusatuen aulkian eseriko da astelehen honetatik aurrera
Mezu elektroniko baten filtrazioak irudi historikoa eskainiko du, Estatuko fiskal nagusi bat lehen aldiz eseriko baita akusatuen aulkian.
Isabel Diaz Ayusoren bikotekidearen abokatuak hark Ogasunari iruzur egin ziola aitortuz idatzitako mezu baten filtrazioak akusatuen aulkian eseriko du lehen aldiz Estatuko fiskal nagusi bat, Alvaro García Ortiz, sekretuak ezagutaraztea egotzita.
Auzitegi Gorenak bi astez epaituko du Garcia Ortizek delitu hori egin ote zuen. Akusazio partikularrek eta herri akusazioek, Madrilgo presidentearen bikotekideak eta fiskalen elkarte batek, besteak beste, 4 eta 6 urte arteko kartzela-zigorra eta 12 urterainoko gaitasungabetzea eskatzen dute.
Fiskaltzak, Goreneko fiskalordearen laguntzarekin, deliturik ez dagoela defendatuko du, Garcia Ortizi ezin baitzaio "inolako esku-hartzerik" egotzi mezu elektroniko horren edo beste batzuen zabalkundean. Tesi hori bera erabiliko dute fiskal nagusia ordezkatzen duten Estatuko abokatuek ere.
Gorenaren egoitzan, 40 lekuko izango dira deklaratzen: politikariak (Miguel Angel Rodriguez Diaz Ayusoren kabineteko burua eta Pilar Sanchez Acera Madrilgo PSOEko bigarrena eta Moncloako kargudun ohia, besteak beste), fiskalak, kazetariak eta guardia zibilak tartean. Historian lehen aldiz, Guardia Zibilak fiskal nagusiaren bulegoa miatu zuen froga bila.
Epaiketaren azken txanpara arte, azaroaren 12ra arte, fiskal nagusiak ez du hitza hartuko. Epailearen aurrean, argi eta garbi ukatu zuen Ayusoren bikotekideari buruzko informazio erreserbatua filtratu izana edo zabaltzeko agindua eman izana, eta "ziur" agertu zen fiskalek ez zutela hori egin.
Estatuko Abokatutzak defendatzen duenez, Garcia Ortizek posta mezua eskatu zuen informazioa egiazki emateko, eta "ezin hobeto antolatutako kanpaina bat" egon zen. Horren arabera, kanpaina horretan, Miguel Angel Rodriguezek "kontakizun alternatibo bat" diseinatu zuen, eta hedabideei jakinarazi zien fiskalak eskaini ziola ituna abokatuari, ez alderantziz, eta "goitik aginduak" jaso ostean erretiratu zuela.
Rodriguezek epaileari aitortu zionez, baieztapen hori "asmatu" egin zuen, "susmoak" baliatuta.
Fiskal nagusia Jose Ignacio Ocio eta Consuelo Castro Estatuko abokatuek defendatuko dute, eta Maria Angeles Sanchez Conde fiskalordea eta Francisco Javier Montero Extremadurako fiskal nagusia izango dira Fiskaltzaren ordezkariak.
Akusazio partikular gisa arituko da Diaz Ayusoren bikotekidearen abokatua ere, eta herri-akusazio gisa, berriz, Madrilgo Abokatuen Elkargoko bi abokatu, Foro Libertad y Alternativa (Vox eta Hazte Oir biltzen ditu) fundazioko bat, Fiskalen Elkarte Profesional eta Independenteko bi, eta Manos Limpiaseko bat.
2024ko otsailaren 2a
2024ko otsailaren 2an, Carlos Neira abokatuak mezu bat bidali zion fiskal bati, Diaz Ayusoren bikotekide Alberto Gonzalez Amadorren aurkako zigor eskaera murrizteko adostasuna proposatuz. Bertan, haren izenean onartzen zuen "bi delitu fiskal" egin direla.
Martxoaren 13an, El Mundo egunkariak zabaldu zuen Fiskaltza izan zela Ayusoren bikotekideari, zigorra murriztearen truke, bi delitu fiskal onartzea proposatu ziona, alderantziz gertatu zen arren.
Instrukzio epailearen arabera, Garcia Ortizek "komunikazio truke frenetikoa" izan zuen beste fiskal batzuekin, "kontakizuna irabazteko", eta posta SER kateari filtratu izana egotzi dio.
Fiskalburuordea ez dator bat tesi horrekin; izan ere, ukatu egin du Garcia Ortizek beste batzuek ezagutzen zuten informazioa zuen mezurik filtratu izana, eta defendatu du bere mendeko langileen informazioa bildu zuela hedabide batzuek eta "arduradun publikoek" argitaratutako albiste "faltsuak" gezurtatzen zituen prentsa-ohar bat zabaltzeko.
