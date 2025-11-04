CASO KOLDO
Torres denuncia un ataque difamatorio en su contra y demandará a Víctor de Aldama

El ministro ha anunciado que demandará al comisionista del caso Koldo por intromisión en su honor familiar y personal, su intimidad y su propia imagen.

MADRID, 04/11/2025.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece este martes en rueda de prensa desde la sede de su ministerio tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acerca de la compra de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias a la empresa de Víctor de Aldama. EFE/ Rodrigo Jiménez
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Foto: EFE
Agencias | EITB

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha denunciado ser víctima de un "ataque difamatorio" y ha anunciado una demanda contra el comisionista Víctor de Aldama, que le acusó de cobrar comisiones y de haber acudido a un piso con mujeres prostituidas.

Torres ha comparecido este martes en rueda de prensa, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas por parte de Canarias a la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, cuando el ahora ministro presidía las islas.

Según Torres, este informe muestra que "no hay ninguna actuación delictiva" suya ni de su Ejecutivo. "En ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente", ha recalcado.

El ministro ha mostrado su satisfacción por el informe y ha pedido al Partido Popular que pida disculpas por haberle acusado durante meses con los pisos o llamándole Rudolf, un supuesto nombre en clave: "He sufrido un ataque difamatorio, con insidias, con falsedades, con vilezas, de las que se han hecho eco, incluso las han amplificado, partidos políticos".

Asimismo, el ministro ha anunciado una demanda contra el comisionista del caso Koldo por intromisión en su honor familiar y personal, su intimidad y su propia imagen.

