Torresek bere izena zikintzeko erasoa salatu eta Victor de Aldama auzitara eramango du

Ministroak iragarri du auzitara eramango duela Koldo auziko komisio-hartzailea, bere familiaren eta pertsonaren ohorean, intimitatean eta irudian sartzeagatik.

MADRID, 04/11/2025.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece este martes en rueda de prensa desde la sede de su ministerio tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acerca de la compra de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias a la empresa de Víctor de Aldama. EFE/ Rodrigo Jiménez

Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroa, Angel Victor Torres. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak "bere irudia zikintzeko eraso" baten biktima dela salatu du, eta Victor de Aldama komisio-hartzailearen aurkako salaketa bat iragarri du, komisioak kobratzea eta prostituitutako emakumeekin etxebizitza batera joan izana leporatu ziolako.

Torresek prentsaurrekoa eman du astearte honetan, Aldamaren Soluciones de Gestion enpresari musukoak erosteari buruz Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) egindako txostenaren ostean.

Torresen arabera, txosten horrek agerian uzten du "ez dagoela inolako deliturik", ezta bere Gobernuak egin duenik ere. "Orrialde bakar batean ere ez dago nik eskatutako komisiorik, ezta Kanarietako Gobernuko inor ere, ez dago hozkadarik, ez dago pisurik Atochan, ez dago sexualki esplotatutako emakumerik", azpimarratu du.

Ministroa pozik agertu da txostenarekin, eta barkamena eskatzeko eskatu dio PPri, hainbat hilabetez etxebizitzekin edo Rudolf deitzearekin akusatu izanagatik. "Difamazio eraso bat jasan dut, maltzurkeriekin, faltsutasunekin eta zitalkeriekin, eta alderdi politikoek zabaldu ere egin dituzte".

Halaber, ministroak salaketa bat iragarri du Koldo auziko komisio-hartzailearen aurka, bere familiaren eta pertsonaren ohorean, intimitatean eta irudi propioan sartzeagatik.

