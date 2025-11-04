Torresek bere izena zikintzeko erasoa salatu eta Victor de Aldama auzitara eramango du
Ministroak iragarri du auzitara eramango duela Koldo auziko komisio-hartzailea, bere familiaren eta pertsonaren ohorean, intimitatean eta irudian sartzeagatik.
Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak "bere irudia zikintzeko eraso" baten biktima dela salatu du, eta Victor de Aldama komisio-hartzailearen aurkako salaketa bat iragarri du, komisioak kobratzea eta prostituitutako emakumeekin etxebizitza batera joan izana leporatu ziolako.
Torresek prentsaurrekoa eman du astearte honetan, Aldamaren Soluciones de Gestion enpresari musukoak erosteari buruz Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) egindako txostenaren ostean.
Torresen arabera, txosten horrek agerian uzten du "ez dagoela inolako deliturik", ezta bere Gobernuak egin duenik ere. "Orrialde bakar batean ere ez dago nik eskatutako komisiorik, ezta Kanarietako Gobernuko inor ere, ez dago hozkadarik, ez dago pisurik Atochan, ez dago sexualki esplotatutako emakumerik", azpimarratu du.
Ministroa pozik agertu da txostenarekin, eta barkamena eskatzeko eskatu dio PPri, hainbat hilabetez etxebizitzekin edo Rudolf deitzearekin akusatu izanagatik. "Difamazio eraso bat jasan dut, maltzurkeriekin, faltsutasunekin eta zitalkeriekin, eta alderdi politikoek zabaldu ere egin dituzte".
Halaber, ministroak salaketa bat iragarri du Koldo auziko komisio-hartzailearen aurka, bere familiaren eta pertsonaren ohorean, intimitatean eta irudi propioan sartzeagatik.
Zure interesekoa izan daiteke
Puentek berretsi egin du Zallan 24 trenbide-pasagune kentzeko asmoa, azken harrapaketa hilgarriaren ostean
Ministroak aitortu duenez, udalerri hori da Euskal Autonomia Erkidegoan "trenbide-pasagune gehien" dituena, eta baliteke "Espainiako trenbide-sare osokoa" izatea ere, 34 trenbide-pasagune baititu.
Insaustik donostiarrei "gehiago eta hobeto entzuteko" konpromisoa hartu du
Astearte honetako Tokiko Gobernu Batzarraren osteko prentsaurrekoan, Jon Insaustik adierazi du bilera "berezia eta gogorra" izan dela. Donostiako alkateak eta Ane Oyarbide PSE-EEren Udaleko bozeramaile eta lehen alkateordeak Donostiako Gobernua "indartsu, indarberrituta eta jarrera berriarekin" dagoela defendatu dute.
Euskadik eta Iparraldeak lankidetza-akordioa sinatu dute igarobidean dauden migratzaileen inguruan
Akordio berria Gasteizko Ajuria Enea Jauregian sinatu dute Imanol Pradales lehendakariak eta Jean-Rene Etchegaray Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak eta Baionako alkateak, eta "erronka politiko, ekonomiko, sozial eta ingurumenekoei elkarrekin aurre egiteko ikuspegi komuna eraikitzeko" borondatea dutela adierazi dute.
Ayusoren bikotekideak "publikoki hiltzea" egotzi dio Estatuko fiskal nagusiari
Miguel Angel Rodriguezek, Ayusoren kabineteburuak, azaldu "bere burua behartuta" ikusi zuela Fiskaltzarekin negoziatzen ari zirela filtratzera.
Azaroaren 23an izango dira Arabako kontzejuetako hauteskundeak
30.000 pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta lurraldeko 333 kontzejuetan, Administrazio Batzarrak berritzeko. Batzar horiek landa-bideak, mendiak, iturriak, baso-ondarea eta bestelako ondasun publikoak kudeatzen dituzte.
PSNrekin akordioa lortuz gero, Iruñeko udalaren aurrekontuak "inoiz izan diren kontu zabalenak" izango direla adierazi du Asironek
Joseba Asironek argi esan du PSNrekin akordioa lortu eta Iruñeko udalaren aurrekontuak onartu egingo direla. Inoiz izan diren kontu zabalenak izango direla adierazi du Euskadi Irratian Asironek.
Albiste izango dira: Mazonen dimisioaren biharamuna, Ayusoren bikotekidea epailearen aurrean eta Bizkaiko DYAko presidente ohiaren aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ayusoren bikotekideak eta Miguel Angel Rodriguez haren kabineteko buruak Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketan deklaratuko dute gaur
Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortizen epaiketaren bigarren eguna egingo du gaur, sekretuak ezagutaraztea egotzita. Alberto Gonzalez Amadorrek eta Miguel Angel Rodriguezek egingo duten deklarazioak izango dira eguneko hitzordu nagusiak.
PPk Voxen esku utziko du Valentziako Gobernuaren etorkizuna, Mazonen dimisioaren ostean
Alberto Nuñez Feijoo eta Santiago Abascal PP eta Voxeko buruek, hurrenez hurren, telefonoz hitz egin dute astearte honetan. Genovako iturrien arabera, "tonu atsegin eta onean" aritu dira hizketan bi politikariak, baina, oraindik, mahai gainean izen-abizenik jarri gabe. Antza, bat etorri dira, iritzi baitiote lehentasuna "Valentziari egonkortasuna ematea" dela.