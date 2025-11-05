Dos cargos del PSOE niegan haber recibido de Fiscalía los e-mails sobre la pareja de Ayuso

Dos altos cargos del PSOE han declarado en calidad testigos en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y han negado haber recibido de la Fiscalía el mail que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, envió el 2 de febrero de 2024.

El Tribunal Supremo (TS) celebra este miércoles la tercera jornada del juicio, que ha comenzado con las declaraciones del senador y exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato y la excargo de Moncloa y actual número 2 del partido en Madrid Pilar Sánchez Acera, a quienes siguen seis periodistas.

El primero en declarar ha sido Lobato que ha asegurado que no le llegó a través de la institución pero que preguntó si era así por "prudencia", porque pensó que podía interpretarse de esa manera. Su interrogatorio ha centrado en los mensajes de WhatsApp que intercambió con la exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, que fue quien le envió el pantallazo del e-mail y ha añadido que nunca supo el origen de ese pantallazo.

A continuación, ha sido el turno de Sánchez Acera, quien ha recalcado que "nunca" recibió el correo de la defensa de Amador, sino que recibió un pantallazo de un medio de comunicación, no de la Fiscalía General del Estado. Ha insistido en que no recuerda el medio en concreto ni el periodista en cuestión, pero sí ha dicho estar segura de que le llegó minutos antes de que se lo reenviara a Lobato. Al ser preguntada sobre si indagó en la "autenticidad de la fuente", ha contestado que no, afirmando que “lo que hay dentro se corresponde con lo que se ha ido difundiendo".

El juicio ha continuado con la declaración de varios periodistas que informaron sobre las negociaciones entre Fiscalía y la defensa de González Amador. En las primeras testificales los redactores se han acogido a su derecho al secreto profesional y no han detallado qué fuentes les enviaron las informaciones que publicaron en sus medios.