PSOEko bi kargudunek ukatu egin dute Ayusoren bikotekideari buruzko mezuak Fiskaltzatik jaso izana

Fiskal Nagusiaren aurkako epaiketaren hirugarren eguna Juan Lobato eta Pilar Sanchez Aceraren deklarazioekin hasi da.  Biek ala biek adierazi dute epaiketako gaia den mezuaren irudi bat jaso zutela eta ez dakitela nondik etorri zen. Ondoren deklaratu duten kazetariek sekretu profesionalerako eskubideari heldu diote.

MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (i), junto a sus abogados Consuelo Castro (2i) y José Ignacio Ocio (3i), este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo. EFE/J.J. Guillén POOL
Epaiketa egiten den Auzitegi Goreneko sala. Irudia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

PSOEko bi kargudunek lekuko gisa deklaratu dute asteazken honetan Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketan, eta ukatu egin dute Fiskaltzatik jaso izana Alberto Gonzalez Amadorren (Isabel Diaz Ayusoren bikotekidea) defentsak 2024ko otsailaren 2an bidalitako posta elektronikoa.

Hirugarren jardunaldia du Auzitegi Gorenean egiten ari den epaiketak. Saioa Juan Lobato senatari eta Madrilgo PSOEko buruzagi ohiaren eta Pilar Sanchez Acera Moncloako kargudun ohiaren adierazpenekin hasi da.

Deklaratzen lehena Lobato izan da. Bere hitzetan, Amadorri buruzko informazioa ez zitzaion Fiskaltzatik iritsi. Hala ere, "zuhurtziagatik" mezuaren jatorria galdetu zuen, "interpretazio hori izan zezakeela iruditu" zitzaiolako. Egin dioten galdeketaren ardatza Pilar Sanchez Acera Moncloako aholkulari ohiarekin trukatu zituen WhatsAppeko mezuak izan dira. Lobatoren arabera, Sanchez Acerak bidali zion Amadorren inguruko informazioaren irudi bat eta inoiz ez du jakin irudi horren jatorria non dagoen.

Ondoren, Sanchez Aceraren txanda izan da. Honek azpimarratu du ez duela "inoiz" Amadorren defentsak bidalitako mezu hori jaso. Komunikabide batek mezuaren argazki bat bidali ziola azaldu du eta ez zuela Fiskaltzatik jaso argitu nahi izan du. Sanchez Acerak ez duela komunikabide zehatza gogoratzen deklaratu du, ezta zein kazetarik bidali zion ere. Iturriaren fidagarritasuna ikertu ote zuen galdetu diotenean, ezetz erantzun du, "barruan zetorren informazioa zabaltzen joan zenarekin bat zetorrela" argudiatuta.

Ondoren, Fiskaltzaren eta Gonzalez Amadorren defentsaren arteko negoziazioen berri eman zuten hainbat kazetarik deklaratu dute. Lehen lekukotzetan, erredaktoreek sekretu profesionalerako eskubideari heldu diote, eta ez dute zehaztu zer iturrik bidali zizkieten hedabideetan argitaratu zituzten informazioak.

 

Epaiketak Politika

