Gure Esku reivindica más soberanía y derechos ciudadanos
El 5 de noviembre es una fecha especial para Gure Esku. En un acto celebrado en Getxo, la plataforma ha recordado que tal día como hoy, en 1933, se realizó el referéndum sobre el estatuto de autonomía en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; y hace ocho años, en Getxo, la consulta ciudadana promovida por Gure Esku.
Aprovechando la efeméride, la plataforma ha realizado un acto este mediodía en Getxo, donde ha reivindicado la necesidad de dotar a Euskal Herria de “más instrumentos de soberanía”, y ha subrayado que dicha soberanía debe servir para garantizar todos los derechos del conjunto de la ciudadanía vasca.
Durante el acto, han recordado a la generación del lehendakari José Antonio Agirre, exalcalde de Getxo y figura clave en la aprobación del primer Estatuto vasco, y ha reunido a una treintena de personas. Entre ellos, han participado Oier Errementeria en nombre de Gure Esku; la profesora de EHU Helena Franco Ibarzabal; y Xabier Agirre Arizmendi, sobrino del primer lehendakari. También han estado presentes el exalcalde Iñaki Zarraoa, la abogada Arantza Itsasmendi, el miembro del PNV Imanol Goirigolzarri, el responsable de Sortu en Bizkaia Paul Laka y varios concejales de EH Bildu, entre otros.
Durante su intervención, el portavoz de Gure Esku ha destacado el legado de la generación de Agirre: “Pusieron el país y los derechos de la ciudadanía por encima de sus intereses. Y de ellos y ellas hemos heredado tres ideas principales: la dignidad, el rechazo al odio y la esperanza”.
Hoy queremos poner en valor la labor de la generación del lehendakari José Antonio Agirre: aquellas personas pusieron el país y los derechos de la ciudadanía por encima de sus intereses”
Oier Errementeria
“Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Es hora de empezar a decidir”, ha dicho Helena Franco, profesora de EHU, quien ha reflexionado sobre la necesidad de una mayor soberanía. Ha recordado que “Euskal Herria es una nación formada por siete territorios”, con lengua propia, y que “ha desarrollado formas de autogobierno a lo largo de su historia”. Por ello, a su juicio, el país necesita “más capacidad de decisión” para garantizar una vida digna para toda la ciudadanía.
Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Es hora de empezar a decidir. Es hora de empezar a construir el futuro sobre esas decisiones”
Helena Franco
Franco ha subrayado que Iparralde, Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca están inmersas en diferentes dinámicas encaminadas a avanzar en el autogobierno, y ha reclamado dar un paso más: “Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Pongamos el país y su ciudadanía por encima de los intereses propios. Con un objetivo claro: mayor soberanía, una Euskal Herria más cohesionada y la construcción de un pueblo libre”.
Soberanía y derechos
Han recordado que en el referéndum de 1993 las mujeres pudieron votar por primera vez, y Gure Esku ha aprovechado la ocasión para vincular soberanía y autogobierno con los derechos de la ciudadanía.
José Antonio Agirre fue uno de los impulsores del Estatuto, y su sobrino, Xabier Agirre, ha apelado a la esperanza frente al contexto actual, asegurando que el autogobierno y la soberanía son herramientas fundamentales para garantizar una vida digna a la gente. “Estamos convencidos de ello”.
Agirre ha recordado, además, una reflexión de su tío, escrita en 1949, en la que afirmaba que en “esta Europa en paz y con su propio orden, no se concibe si hombres y pueblos permanecen encarcelados en ella”. A lo que ha añadido un compromiso compartido: “Desde nuestra diversidad y nuestro trabajo diario, vamos a construir un pueblo libre de ciudadanos y ciudadanas libres”.
