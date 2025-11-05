Gure Esku reivindica más soberanía y derechos ciudadanos

El 5 de noviembre es una fecha especial para Gure Esku. En un acto celebrado en Getxo, la plataforma ha recordado que tal día como hoy, en 1933, se realizó el referéndum sobre el estatuto de autonomía en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa; y hace ocho años, en Getxo, la consulta ciudadana promovida por Gure Esku.

Aprovechando la efeméride, la plataforma ha realizado un acto este mediodía en Getxo, donde ha reivindicado la necesidad de dotar a Euskal Herria de “más instrumentos de soberanía”, y ha subrayado que dicha soberanía debe servir para garantizar todos los derechos del conjunto de la ciudadanía vasca.

Durante el acto, han recordado a la generación del lehendakari José Antonio Agirre, exalcalde de Getxo y figura clave en la aprobación del primer Estatuto vasco, y ha reunido a una treintena de personas. Entre ellos, han participado Oier Errementeria en nombre de Gure Esku; la profesora de EHU Helena Franco Ibarzabal; y Xabier Agirre Arizmendi, sobrino del primer lehendakari. También han estado presentes el exalcalde Iñaki Zarraoa, la abogada Arantza Itsasmendi, el miembro del PNV Imanol Goirigolzarri, el responsable de Sortu en Bizkaia Paul Laka y varios concejales de EH Bildu, entre otros.

Durante su intervención, el portavoz de Gure Esku ha destacado el legado de la generación de Agirre: “Pusieron el país y los derechos de la ciudadanía por encima de sus intereses. Y de ellos y ellas hemos heredado tres ideas principales: la dignidad, el rechazo al odio y la esperanza”.