Burujabetza handiagoa eta herritarren eskubideen bermea aldarrikatu ditu Gure Esku-k
Plataformak gogoratu du gaur 92 urte bete direla autonomia estatutuari buruzko erreferendumetik, eta zortzi Getxon herri-galdeketa egin zenetik.
Azaroaren 5a egun berezia da Gure Eskurentzat. Asteazken honetan Getxon egindako ekitaldi batean, plataformak gogoratu du gaur bezala, 1933an, egin zela autonomia estatutuari buruzko erreferenduma Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta duela zortzi urte, Getxon, Gure Eskuk sustatutako herri-galdeketa.
Efemeridea aprobetxatuz, plataformak ekitaldi bat egin du gaur eguerdian Getxon, Euskal Herriari "burujabetza tresna gehiago" eman behar zaizkiola aldarrikatzeko eta subiranotasun horrek euskal herritar guztien eskubide guztiak bermatzeko balio behar duela azpimarratzeko.
Ekitaldian, Jose Antonio Agirre lehendakariaren belaunaldia gogoratu dute, Getxoko alkate ohia eta EAEko lehen Estatutuaren onarpenean giltzarri izan zen, eta dozenaka lagunek parte hartu dute. Horien artean izan dira Oier Errementeria Gure Eskuren izenean, Helena Franco Ibarzabal EHUko irakaslea eta Xabier Agirre Arizmendi, lehen lehendakariaren iloba. Bertan izan dira ere Iñaki Zarraoa alkate ohia, Arantza Itsasmendi abokatua, Imanol Goirigolzarri EAJko kidea, Paul Laka Sortuko Bizkaiko arduraduna eta tokiko EH Bilduko hainbat zinegotzi, besteak beste.
Bere hitzartzean, Agirreren belaunaldiak utzitako ondarea azpimarratu du Gure Eskuko bozeramaileak: "Pertsona haiek herria eta herritarren eskubideak jarri zituzten haien interesen gainetik. Eta haiengandik hiru ideia nagusi jaso ditugu: duintasuna, gorrotoaren arbuioa eta itxaropena".
Gaur, Jose Antonio Agirre lehendakariaren belaunaldiaren lana balioan jarri nahi dugu: pertsona haiek herria eta herritarren eskubideak jarri zituzten haien interesen gainetik"
Oier Errementeria
"Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da"
"Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. Erabakitzen hasteko garaia da", esan du Helena Franco EHUko irakasleak, eta subiranotasun handiagoa behar dela hausnartu du. Gogoratu duenez, "Euskal Herria zazpi lurraldez osatutako nazioa da", eta historian zehar bere burua gobernatzeko hainbat bide bilatu eta garatu dituela. Horregatik, bere ustez, herrialdeak "erabakitzeko ahalmen handiagoa" behar du, “euskal herritar ororentzat bizimodu duin bat bermatuta”.
Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. Erabakitzen hasteko garaia da. Erabaki horien gainean geroa eraikitzen hasteko garaia da"
Helena Franco
Francok azpimarratu du Ipar Euskal Herria, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa autogobernuan aurrera egiteko dinamika ezberdinetan murgilduta daudela, eta beste pauso bat ematea eskatu du: "Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. Jar dezagun herria, jar ditzagun herritarrak, norberaren interesen gainetik eta aukera aprobetxa dezagun. Helburu argi batekin: burujabetza handiagoa, Euskal Herri kohesionatuagoa eta, finean, herri libre baten eraikuntza".
Subiranotasuna eta eskubideak
1993ko erreferendumean emakumeek lehen aldiz bozkatu ahal izan zutela gogoratu dute, eta Gure Eskuk aukera baliatu du subiranotasuna eta autogobernua herritarren eskubideekin lotzeko.
Jose Antonio Agirre Estatutuaren bultzatzaileetako bat izan zen, eta ilobak, Xabier Agirrek, itxaropenerako deia egin du egungo testuinguruaren aurrean, autogobernua eta subiranotasuna jendeari bizitza duina bermatzeko funtsezko tresnak direla ziurtatuz. "Ziur gaude horretaz".
Agirrek gogora ekarri du, gainera, osabaren gogoeta bat, 1949an idatzitakoa: "Ez da ulertzen Europa hau bakean, eta bere ordena propioarekin, gizakiak eta herriak bertan preso baldin badaude". Horrez gain, konpromiso partekatua berretsi du: "Geure aniztasunetik eta geure eguneroko lanaz, herritar librez osaturiko herri librea eraikiko dugu".
Zure interesekoa izan daiteke
Delituen gorakada eta segurtasunaren pertzepzioaz aritu dira Bilbon, Basque Segurtasun Foroan
Segurtasun mota guztiei buruz hizketan aritu dira dinamika partehartzaile batean 50 eragile inguru, Bilboko alkatea eta Segurtasun sailburua buru izan dituen ekitaldian. Gizartearen sentimentuak kontutan hartuz egin behar den lana dela azpimarratu du Juan Mari Aburtok. Bingen Zupiriaren ustez, berriz, alderdi politiko batzuk nahita nahasten dituzte segurtasuna eta migrazioa. Eztabaidari heldu eta modu gardenean aurre egiteko beharra nabarmendu du.
Hainbat kazetarik ziurtatu dute fiskalak baino lehenago zutela informazioa: "Ez dit inoiz paperik pasatu"
Fiskal nagusiaren aurkako epaiketaren hirugarren eguna PSOEko Juan Lobato eta Pilar Sanchez Aceraren deklarazioekin hasi da. Biek ala biek adierazi dute epaiketako gaia den mezuaren irudi bat jaso zutela eta ez dakitela nondik etorri zen. Ondoren deklaratu duten kazetariek sekretu profesionalerako eskubideari heldu diote.
Ertzaintzak Ernairen aurka ezarritako isunak baliogabetu edo nabarmen murriztu ditu Gasteizko epaitegi batek
Arrazoia eman diote gazte antolakundeari: Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazteen espetxeratzeen aurka 2023an egindako protestak guztiz zilegiak izan ziren zirela esan dio ebazpenak, baimendu gabeko mobilizazioak izan baziren ere.
Lehendakariak erantzun dio Bengoetxeari: "Lehendabizi, Perez Iglesias sailburuarekin biltzea da egokiena"
Bere aldetik, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua minduta agertu da, EHUko errektoreak lehendakariarekin bilera eskatu duelako, sailburua aintzat hartu gabe. "Ez da lagunak egiteko modurik onena", esan du.
Anduezak salatu du EAJk ez duela PSE-EErekin adostu Madrilera igorritako transferentzien dokumentua
PSE-EEren eta EAJren artean, beste talka bat. Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak esan du transferentzien dokumentua aldebakarrez landu zutela jeltzaleek, EAJren interesak defendatzeko.
EHUk eta Eusko Jaurlaritzak Zientziaren Asteari hasiera eman diote, elkarri eskerrak emanez
Ekitaldia unibertsitate publikoaren finantziazioak eragindako tentsioaren ostean iritsi da, baina bi erakundeek lankidetza eta elkarrekiko errespetua eskatu dute.
Covite: "Euskadin eta Nafarroan dagoen erradikalizazio biolentoa arazo oso larria da"
Consuelo Ordoñez Coviteren presidenteak "beldurgarritzat" jo ditu joan den astean Nafarroako Unibertsitateko campusean izandako istiluak, eta horrelakoen aurrean "zigor administratiboak" jartzea defendatu du.
Kamerek Javier Arenas Senatuko bere eserlekuan zigarro elektronikoa erretzen harrapatu dute, baina berak ukatu egin du
Senatuko kontrol saioan gertatu da, Enrique Ruiz Escudero PPren senatariak Monica Garcia ministroari galdera bat egin dionean. Monica Garcia erantzuten ari zela, Javier Arenasek zigarro elektronikoa atera du poltsikotik, eta "erre" egin du. Ondoan zuen alderdikideak ohartarazi du kameraren planoan agertzen zela.
Peinadok uko egin dio Begoña Gomezen auzia artxibatzeari eta Presidentetzako goi-kargudun bat inputatu du
Judit González Pedraz Gobernuko Presidentzetzaren egungo idazkari nagusia inputatu du epaileak, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egotzita, eta azaroaren 12an deklaratzera deitu du.