Un juzgado de Vitoria anula o reduce las multas impuestas por la Ertzaintza contra Ernai
"Esta sentencia es histórica. No sólo porque hemos desmontado de raíz una operación que tenía como objetivo desacreditar a Ernai, sino porque hemos puesto de manifiesto la actitud antidemocrática, arbitraria y totalmente desproporcionada del Gobierno Vasco y de la Ertzaintza ", ha dicho Ernai.
Las protestas organizadas hace dos años por la organización juvenil Ernai en Vitoria-Gasteiz y Bilbao fueron totalmente legítimas, pese a que no estaban autorizadas. Así lo recoge la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz que anula y rebaja parte de las multas impuestas por la Ertzaintza contra Ernai: quedan anuladas las multas impuestas en la capital alavesa y reducidas las de Bilbao, de 2500 euros a 600 euros.
La portavoz de Ernai, Amaiur Egurrola, y la abogada Maddi Bilbao han comparecido este miércoles en la capital vizcaína para explicar la resolución en torno a este proceso judicial iniciado hace un año contra el Gobierno Vasco, tras las multas interpuestas por las movilizaciones que realizaron el 22 de septiembre de 2023, contra los encarcelamientos de los jóvenes Galder Barbado y Aitor Zelaia.
"Esta sentencia es histórica. No sólo porque hemos desmontado de raíz una operación que tenía como objetivo desacreditar a Ernai, sino porque hemos puesto de manifiesto la actitud antidemocrática, arbitraria y totalmente desproporcionada del Gobierno Vasco y de la Ertzaintza ", ha dicho Egurrola.
La organización de la izquierda abertzale ha hecho una valoración positiva de la resolución. "Tanto las protestas realizadas en Gasteiz como en Bilbao fueron dos iniciativas que se enmarcan dentro de los parámetros del derecho a la libertad de expresión y de reunión, y su persecución y prohibición suponen un ataque directo contra los derechos civiles y políticos", ha afirmado la portavoz.
Asimismo, según la letrada Bilbao, el objetivo de las multas era "condicionar la actuación de los movimientos sociales y restringir el derecho de protesta" y "queda demostrado que las protestas fueron absolutamente legítimas".
El total de multas por las protestas realizadas en septiembre de 2023 ascendía a 290 500 euros. Fueron condenados 133 jóvenes.
