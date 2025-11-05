EPAIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ertzaintzak Ernairen aurka ezarritako isunak baliogabetu edo nabarmen murriztu ditu Gasteizko epaitegi batek

Arrazoia eman diote gazte antolakundeari: Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazteen espetxeratzeen aurka 2023an egindako protestak guztiz zilegiak izan ziren zirela esan zuen, baimendu gabeko mobilizazioak izan baziren ere.
AMAIUR EGURROLA ERNAI

Amaiur Egurrola, Ernairen eleduna, gaur, Bilbon. Argazkia: Ernai

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ernai gazte antolakundeak  orain bi urte Gasteizen eta Bilbon antolatutako protestak guztiz legitimoak izan ziren, nahiz eta legez kanpokoak izan. Hori ebatzi du Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako epaitegiak, eta horregatik, Ertzaintzak Ernairen kontra ezarritako isunen kopuruaren zati bat bertan behera utzi du, eta beste zati handi bat murriztu du: Gasteizko zortzi manifestariri ezarritako isunak baliogabetu ditu eta  Bilboko 22ri, berriz, 2.500 eurotik  600 eurora jaitsi die zigorra.

Galder Barbado eta Aitor Zelaia gazteen espetxeratzeen aurka 2023ko protesta batzuengatik Ernaiko kideei Ertzaintzak jarritako isunak dira baliogabetuta eta murriztuta geratu zirenak. Gazte erakundearen arabera, epaiek agerian utzi dute protesta horietan ez zela Ertzaintzak zioena gertatu, eta Amaiur Egurrola Ernairen eledunak Eusko Jaurlaritzari leporatu dio benetako arazoa estaltzeko, euskal gazteria kriminalizatzen saiatzea.

"Epai hau historikoa da. Ez soilik Ernai ezeztatzeko helburua zuen operazio bat errotik desmuntatu dugulako, baizik eta Eusko Jaurlaritzaren eta Ertzaintzaren jarrera antidemokratiko, arbitrario eta guztiz desproportzionatua agerian utzi ditugulako", esan du Egurrolak. 

Bilboko Abando Hotelean prentsaurrekoan,  Maddi Bilbao Hiru Abokatuak bulegoko abokatuak ere hitz egin du. Esan duenez, sententziek erakutsi dute "guztiz legitimoak" izan ziren protestak. Bere hitzetan, "mugimendu sozialen jarduna baldintzatu eta protesta eskubidea murriztea" zen isunen helburua.  

Orain, Eusko Jaurlaritzak isunen dirua itzuli beharko die gazteei eta prozesuaren kostuak ordaindu.

Mozal Legea ezarrita, 133 gazte zigortu zituzten;  2.500 euroko isuna ezarri zien Ertzaintzak Bilboko mobilizazioetan parte hartu zutenei, eta 1.500 eurokoak, Gasteizkoei. Orotara, 290.r00 euroko isunak. 

 

 

 

 

Ertzaintza Bilbo Gasteiz Epaiketak Manifestazioak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Fiskal Nagusiaren epaiketa "barregarrikeria" dela esan du Patxi Lopezek

Patxi Lopez PSOEk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak salatu duenez, Auzitegi Gorenean Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurka egindako epaiketa "barregarrikeria da", eta "egia gailentzea" eta errugabe deklaratzea espero du. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Lopezek galdetu du nork eraman duen "Ayusoren bikotekidea (Alberto Gonzalez Amador) egoera horretara", ez badira izan bera eta bere ingurukoak. "Izan ere, bera edo bere abokatua akordio batera iritsi nahian ari ziren iruzur egindakoa Ogasunari itzultzeko eta, hortik abiatuta, inolako zentzurik ez duen ikuskizun moduko bat antolatzen hasi ziren", adierazi du.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X