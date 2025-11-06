DESENCUENTRO POR LOS PRESUPUESTOS

El encuentro entre el rector de la EHU y el consejero de Universidades será privado

La cita ya se ha acordado: no se ha desvelado la fecha exacta, pero será antes del 19 de noviembre, cuando el rector comparezca en el Parlamento vasco.
GRAFCAV6027. BILBAO, 05/11/2025.-El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, (d) junto al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, (i) han inaugurado este miércoles la XXV edición de Zientzia Astea entre agradecimientos mutuos tras unas jornadas de reproches al respecto de la financiación. EFE/Luis Tejido
Pérez Iglesias, junto a Bengoetxea. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EHUko errektorearen eta Unibertsitate sailburuaren arteko bilera pribatua izango da
El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha anunciado en Radio Euskadi que llamaría al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, para fijar una reunión con la que cerrar el desencuentro público sobre el presupuesto universitario de 2026. Fuentes del Departamento han confirmado después que la cita ya se ha acordado, aunque sin concretar el día. Sí han precisado que se celebrará antes de la comparecencia del rector en el Parlamento vasco, prevista para el 19 de noviembre, y que será un encuentro de trabajo privado.

Pérez Iglesias ha reiterado que las cuentas del próximo año “garantizan una financiación suficiente” para la universidad pública vasca y ha defendido que “no hay margen para incrementarlas”, aunque ha subrayado que contemplan “más dinero que nunca” para la EHU. “El dato mata el relato”, ha insistido, negando que exista infrafinanciación.

El consejero ha expresado su deseo de cerrar el desencuentro que ha ido en aumento desde que el rector solicitara una reunión directa con el lehendakari, esquivando al Departamento de Universidades. Una decisión que Pérez Iglesias no compartió y que contribuyó a tensar la relación institucional.

Ambos coincidieron ayer en un acto público en Bilbao, donde la tensión inicial dio paso a un ambiente más cordial. Se intercambiaron agradecimientos y compartieron un apretón de manos, un gesto que ambos esperan que marque el inicio de una etapa más tranquila.

