EHU y Gobierno Vasco inauguran la Semana de la Ciencia entre agradecimientos mutuos

El acto llega tras varios días de tensión por la financiación de la universidad pública, aunque ambas instituciones han apelado a la cooperación y al respeto mutuo.

GRAFCAV6027. BILBAO, 05/11/2025.-El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, (d) junto al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, (i) han inaugurado este miércoles la XXV edición de Zientzia Astea entre agradecimientos mutuos tras unas jornadas de reproches al respecto de la financiación. EFE/Luis Tejido
Euskaraz irakurri: EHUk eta Eusko Jaurlaritzak Zientziaren Asteari hasiera eman diote, elkarri eskerrak emanez
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, han inaugurado este miércoles la XXV edición de Zientzia Astea entre agradecimientos mutuos tras unas jornadas de reproches al respecto de la financiación.

En el marco de esa polémica, Bengoetxea reclamó al Gobierno Vasco mayor apoyo económico para la universidad pública vasca de cara a evitar una "parálisis" y emplazó además a que se diera un "respeto institucional".

Por su parte, el consejero manifestó que el lenguaje "hiperbólico" no mejoraría la financiación y advirtió del uso de la universidad pública como "ariete político".

Ambos han tomado parte en la apertura de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que se desarrollará en la capital vizcaína, San Sebastián, Vitoria y Barakaldo con cerca de 200 actividades.

El consejero Pérez Iglesias, que ha agradecido al rector la invitación al acto, ha subrayado en su intervención el "compromiso" de su Departamento con los actos de divulgación científica.

"Es importante la difusión del conocimiento porque pone a la ciencia en el espacio público y lo que no se conoce no se ama", ha afirmado Pérez Iglesias, que ha incidido en que si algo "no se valora socialmente las autoridades no tienen un incentivo para apoyarlo".

Ha apostado así por prestigiar la ciencia para que reciba "mayor apoyo por parte de las instituciones".

Por su parte, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, ha mostrado su satisfacción por "el poder de atracción" que había despertado entre los medios de comunicación la apertura de Zientzia Astea y ha agradecido la presencia del consejero Pérez Iglesias, y de la concejal de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun.

Bajo el lema, 'Ciencia para un planeta sin plásticos', la cita dará a conocer el trabajo de investigación de la universidad pública vasca mediante itinerarios didácticos, exposiciones, conferencias y espectáculos, entre otras actividades.

Además de la programación para el público general, alrededor de 5000 estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato visitarán los talleres organizados diariamente.

Ciencia Gobierno Vasco UPV-EHU Política

