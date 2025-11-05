EHUk eta Eusko Jaurlaritzak Zientziaren Asteari hasiera eman diote, elkarri eskerrak emanez
Ekitaldia unibertsitate publikoaren finantziazioak eragindako tentsioaren ostean iritsi da, baina bi erakundeek lankidetza eta elkarrekiko errespetua eskatu dute.
Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak inauguratu dute asteazken honetan Zientzia Astearen XXV. edizioa, elkarri eskerrak emanez, finantziazioari buruzko gaitzespen-jardunaldi batzuen ondoren.
Polemika horren harira, Bengoetxeak laguntza ekonomiko handiagoa eskatu zion Eusko Jaurlaritzari euskal unibertsitate publikoarentzat, "paralisia" saihesteko, eta "errespetu instituzionala" izateko ere eskatu zion.
Bestalde, sailburuak esan zuen hizkuntza "hiperbolikoak" ez zuela finantziazioa hobetuko, eta ohartarazi zuen unibertsitate publikoa "ariete politiko" gisa erabiliko zutela.
Biek parte hartu dute Bizkaiko hiriburuan, Donostian, Gasteizen eta Barakaldon egingo den Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Astearen irekieran, 200 jarduera ingururekin.
Pérez Iglesias kontseilariak eskerrak eman dizkio errektoreari ekitaldira gonbidatzeagatik, eta bere hitzaldian azpimarratu du bere sailak zientziaren dibulgazioko ekitaldiekin duen "konpromisoa".
"Ezagutza zabaltzea garrantzitsua da, zientzia espazio publikoan jartzen duelako eta ezagutzen ez dena ez delako maite", esan du Perez Iglesiasek, eta zerbait "sozialki baloratzen ez bada agintariek ez dutela hori babesteko pizgarririk" azpimarratu du.
Horrela, zientziari prestigioa ematearen alde egin du, "erakundeen aldetik babes handiagoa" jaso dezan.
Bestalde, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektorea pozik agertu da Zientzia Astea irekitzeak komunikabideen artean piztu zuen "erakarpen-ahalmenagatik", eta eskerrak eman dizkie Perez Iglesias sailburuari eta Itziar Urtasun Berdintasun eta Jaietako zinegotziari.
'Zientzia plastikorik gabeko planeta baten alde' lelopean, euskal unibertsitate publikoaren ikerketa-lana ezagutaraziko dute, besteak beste, ibilbide didaktikoen, erakusketen, hitzaldien eta ikuskizunen bidez.
Publiko orokorrarentzako programazioaz gain, Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 5.000 ikasle inguruk egunero antolatutako tailerrak bisitatuko dituzte.
Zure interesekoa izan daiteke
Covite: "Euskadin eta Nafarroan dagoen erradikalizazio biolentoa oso arazo larria da"
Consuelo Ordoñez Coviteko presidenteak "beldurgarritzat" jo ditu joan den astean Nafarroako Unibertsitateko campusean izandako istiluak, eta horrelakoen aurrean "zigor administratiboak" jartzea defendatu du.
Kamerek Javier Arenas Senatuko bere eserlekuan zigarro elektroniko bat erretzen harrapatu dute, baina berak ukatu egin du
Senatuko kontrol saioan gertatu da, Enrique Ruiz Escudero PPko senatariak Monica Garcia ministroari galdera bat egin dionean. Monica Garcia erantzuten ari zela, Javier Arenasek zigarro elektroniko bat atera du poltsikotik, eta arnastu egin du. Ondoan zuen alderdikideak ohartarazi du kameraren planoan agertzen zela.
Peinadok uko egin dio Begoña Gomezen auzia artxibatzeari eta Presidentetzako goi-kargudun bat inputatu du
Judit González Pedraz Gobernuko Presidentzetzako egungo idazkari nagusia inputatu du epaileak, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea egotzita, eta azaroaren 12an deklaratzera deitu du.
Bingen Zupiria: "Batzuek kanpotarrak estigmatizatzeko helburua dute, eta diagnostiko zehatza egin behar da"
Bingen Zupiria Segurtasun sailburua Gasteizen izan da, eta, esan duenez, kezka berezia sortzen diote 2025eko lehen hiruhilekoan homizidioek eta indarkeria matxistako kasu-kopuruak izan duen igoerak. "Aurten, 11 homizidio izan ditugu. Aspaldian ez dugu horrenbeste homizidio izan", adierazi du Zupiriak.
Fiskal Nagusiaren epaiketa "barregarrikeria" dela esan du Patxi Lopezek
Patxi Lopez PSOEk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak salatu duenez, Auzitegi Gorenean Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurka egindako epaiketa "barregarrikeria da", eta "egia gailentzea" eta errugabe deklaratzea espero du. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Lopezek galdetu du nork eraman duen "Ayusoren bikotekidea (Alberto Gonzalez Amador) egoera horretara", ez badira izan bera eta bere ingurukoak. "Izan ere, bera edo bere abokatua akordio batera iritsi nahian ari ziren iruzur egindakoa Ogasunari itzultzeko eta, hortik abiatuta, inolako zentzurik ez duen ikuskizun moduko bat antolatzen hasi ziren", adierazi du.
Estatu kolpea, Franco, ETA, Corinna... Zer esan ote du Juan Carlos I.ak bere autobiografian?
Espainiako errege emerituak, Abu Dhabitik, Reconciliación liburua idatzi du, bere bizitza, itzalguneak eta ondarea errepasatzeko. 87 urterekin, Trantsizioan izan zuen papera nabarmendu, Felipe VI.arengandik urrundu izana deitoratu eta “akatsak”, “bakardadea” eta “mina” aitortu ditu.
Puentek adierazi du Zallan 24 trenbide-pasagune kendu egingo dituztela, aurreko asteko istripuan lagun bat hil ostean
Ministroak aitortu duenez, udalerri hori da Euskal Autonomia Erkidegoan "trenbide-pasagune gehien" dituena, eta baliteke "Espainiako trenbide-sare osokoa" izatea ere, 34 trenbide-pasagune baititu.
Torresek bere izena zikintzeko erasoa salatu eta Victor de Aldama auzitara eramango du
Ministroak iragarri du auzitara eramango duela 'Koldo auzi'ko komisio-hartzailea, haren eta familiaren ohorea, intimitatea eta irudia kaltetzeagatik.
Segurtasun Sailaren aurrekontua % 6,4 igoko da 2026an, eta 850 milioi eurora iritsiko da
Bingen Zupiria sailburuak bere sailaren kontuak aurkeztu ditu Eusko Legebiltzarrean. Kontu horiek % 6,4 igo dira, eta lehentasuna ematen diete teknologia modernizatzeari, Ertzaintza indartzeari eta zibersegurtasuna hobetzeari.