EHUk eta Eusko Jaurlaritzak Zientziaren Asteari hasiera eman diote, elkarri eskerrak emanez

Ekitaldia unibertsitate publikoaren finantziazioak eragindako tentsioaren ostean iritsi da, baina bi erakundeek lankidetza eta elkarrekiko errespetua eskatu dute.

GRAFCAV6027. BILBAO, 05/11/2025.-El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, (d) junto al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, (i) han inaugurado este miércoles la XXV edición de Zientzia Astea entre agradecimientos mutuos tras unas jornadas de reproches al respecto de la financiación. EFE/Luis Tejido
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak inauguratu dute asteazken honetan Zientzia Astearen XXV. edizioa, elkarri eskerrak emanez, finantziazioari buruzko gaitzespen-jardunaldi batzuen ondoren.

Polemika horren harira, Bengoetxeak laguntza ekonomiko handiagoa eskatu zion Eusko Jaurlaritzari euskal unibertsitate publikoarentzat, "paralisia" saihesteko, eta "errespetu instituzionala" izateko ere eskatu zion.

Bestalde, sailburuak esan zuen hizkuntza "hiperbolikoak" ez zuela finantziazioa hobetuko, eta ohartarazi zuen unibertsitate publikoa "ariete politiko" gisa erabiliko zutela.

Biek parte hartu dute Bizkaiko hiriburuan, Donostian, Gasteizen eta Barakaldon egingo den Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Astearen irekieran, 200 jarduera ingururekin.

Pérez Iglesias kontseilariak eskerrak eman dizkio errektoreari ekitaldira gonbidatzeagatik, eta bere hitzaldian azpimarratu du bere sailak zientziaren dibulgazioko ekitaldiekin duen "konpromisoa".

"Ezagutza zabaltzea garrantzitsua da, zientzia espazio publikoan jartzen duelako eta ezagutzen ez dena ez delako maite", esan du Perez Iglesiasek, eta zerbait "sozialki baloratzen ez bada agintariek ez dutela hori babesteko pizgarririk" azpimarratu du.

Horrela, zientziari prestigioa ematearen alde egin du, "erakundeen aldetik babes handiagoa" jaso dezan.

Bestalde, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektorea pozik agertu da Zientzia Astea irekitzeak komunikabideen artean piztu zuen "erakarpen-ahalmenagatik", eta eskerrak eman dizkie Perez Iglesias sailburuari eta Itziar Urtasun Berdintasun eta Jaietako zinegotziari.

'Zientzia plastikorik gabeko planeta baten alde' lelopean, euskal unibertsitate publikoaren ikerketa-lana ezagutaraziko dute, besteak beste, ibilbide didaktikoen, erakusketen, hitzaldien eta ikuskizunen bidez.

Publiko orokorrarentzako programazioaz gain, Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 5.000 ikasle inguruk egunero antolatutako tailerrak bisitatuko dituzte.

