El consejero de Universidades llamará hoy al rector de la EHU para intentar rebajar la tensión

El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha confirmado que llamará hoy al rector de la EHU para tratar de acercar posturas tras varios días de declaraciones cruzadas sobre el presupuesto de la universidad. Lo ha anunciado en una entrevista en Radio Euskadi, donde ha insistido en que las cuentas del próximo año “garantizan una financiación suficiente” para la universidad pública vasca.

El objetivo de esa llamada, ha dicho, es cerrar una fecha para reunirse personalmente con el rector Bengoetxea y poner fin a un desencuentro que ha ido en aumento desde que este solicitara una reunión directa con el lehendakari, esquivando al Departamento de Universidades. Una decisión que el consejero no compartió y que contribuyó a tensar la relación institucional.

A pesar del tono conciliador, el consejero ha reiterado que no hay margen para incrementar el presupuesto de la EHU, aunque ha subrayado que las cuentas de 2026 contemplan “más dinero que nunca” para la universidad. “El dato mata el relato”, ha defendido, negando que exista infrafinanciación.

Preguntado por si percibe intencionalidad política en las críticas del rectorado, ha respondido que espera que no, “aunque tiene alguna sospecha”.

La entrevista se produjo horas después de que consejero y rector coincidieran por primera vez en público desde que comenzó el cruce de reproches. Fue en un acto institucional en el que la tensión inicial entre ambos resultó evidente, aunque ambos trataron de suavizar el ambiente con alguna broma sobre la presencia de los medios. El encuentro terminó con agradecimientos mutuos y un apretón de manos, un gesto que ambos esperan que sea el primer paso para rebajar la tensión.