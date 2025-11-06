TENSIÓN INSTITUCIONAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El consejero de Universidades llamará hoy al rector de la EHU para intentar rebajar la tensión

El consejero de Universidades ha anunciado en Radio Euskadi que contactará “a primera hora” con el rector de la EHU-UPV, Joxerramon Bengoetxea, para fijar la fecha de una reunión con la que pretende cerrar el desencuentro público sobre el presupuesto universitario de 2026.
GRAFCAV6027. BILBAO, 05/11/2025.-El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, (d) junto al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, (i) han inaugurado este miércoles la XXV edición de Zientzia Astea entre agradecimientos mutuos tras unas jornadas de reproches al respecto de la financiación. EFE/Luis Tejido

Pérez Iglesias, junto a Bengoetxea. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Unibertsitate sailburuak gaur deituko dio EHUko errektoreari, tentsioa baretzen saiatzeko
author image

EITB

Última actualización

El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha confirmado que llamará hoy al rector de la EHU para tratar de acercar posturas tras varios días de declaraciones cruzadas sobre el presupuesto de la universidad. Lo ha anunciado en una entrevista en Radio Euskadi, donde ha insistido en que las cuentas del próximo año “garantizan una financiación suficiente” para la universidad pública vasca.

El objetivo de esa llamada, ha dicho, es cerrar una fecha para reunirse personalmente con el rector Bengoetxea y poner fin a un desencuentro que ha ido en aumento desde que este solicitara una reunión directa con el lehendakari, esquivando al Departamento de Universidades. Una decisión que el consejero no compartió y que contribuyó a tensar la relación institucional.

A pesar del tono conciliador, el consejero ha reiterado que no hay margen para incrementar el presupuesto de la EHU, aunque ha subrayado que las cuentas de 2026 contemplan “más dinero que nunca” para la universidad. “El dato mata el relato”, ha defendido, negando que exista infrafinanciación.

Preguntado por si percibe intencionalidad política en las críticas del rectorado, ha respondido que espera que no, “aunque tiene alguna sospecha”.

La entrevista se produjo horas después de que consejero y rector coincidieran por primera vez en público desde que comenzó el cruce de reproches. Fue en un acto institucional en el que la tensión inicial entre ambos resultó evidente, aunque ambos trataron de suavizar el ambiente con alguna broma sobre la presencia de los medios. El encuentro terminó con agradecimientos mutuos y un apretón de manos, un gesto que ambos esperan que sea el primer paso para rebajar la tensión.

UPV-EHU Presupuestos vascos 2025 Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

El lehendakari Pradales llama a una “activación social” para dar un paso más en la oficialidad de las selecciones vascas

El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido esta tarde con los presidentes de 41 de las federaciones deportivas vascas. En el encuentro, han hablado de cómo promocionar la oficialidad de esas selecciones para reforzar la proyección internacional de Euskadi, y, entre otros, Pradales ha asegurado que "el partido" de la oficialidad "no se juega solo en los despachos, sino también en el terreno de la motivación y la activación social".

Basque Segurtasun Foroa Bilbon
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Debate sobre seguridad y el aumento de delitos, en el Basque Segurtasun Foroa de Bilbao

Unos 50 agentes de distintos ámbitos de la sociedad, encabezados por el alcalde de Bilbao y el consejero de Seguridad, han participado en una dinámica que recoge impresiones y propuestas para mejorar la seguridad y la percepción de ella.  Juan Mari Aburto ha subrayado la necesidad de abordar la labor teniendo en cuenta el sentimiento de la sociedad. Bingen Zupiria, por su parte, afirma que hay partidos que mezclan seguridad e inmigración deliberadamente, y que es hora de debatir sobre el tema de manera transparente.

MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (i), junto a sus abogados Consuelo Castro (2i) y José Ignacio Ocio (3i), este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo. EFE/J.J. Guillén POOL
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Varios periodistas aseguran que tenían la información antes que el fiscal: “No me ha pasado un papel nunca”

La tercera jornada del juicio contra el fiscal general ha comenzado con las declaraciones de los altos cargos del PSOE Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera, que han afirmado que recibieron un pantallazo del mail y que desconocen el origen del mismo. Los periodistas que han declarado a continuación se han acogido a su derecho al secreto profesional y no han revelado sus fuentes.

Cargar más
Publicidad
X