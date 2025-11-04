Pérez Iglesias subraya el "firme compromiso" del Gobierno Vasco con EHU

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha subrayado que los 339 millones de euros de aportación ordinaria que los presupuestos vascos asignan a la EHU para el próximo año supone una "cifra récord" y un incremento del 6,9 % respecto a suma reservada para este objetivo en las cuentas de este año, lo que evidencia el "firme compromiso" del Gobierno Vasco con la universidad pública.



Pérez Iglesias ha presentado este martes ante el Parlamento Vasco el presupuesto de su departamento para 2026, que asciende a 653,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% (40,6 millones) respecto a la asignación de 2025.

El consejero, en su primer turno de intervención ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos, ha afirmado que el incremento de las diferentes partidas del presupuesto del departamento "refleja el firme compromiso con la Universidad y la gran apuesta por la ciencia y la innovación del Gobierno Vasco".

Pérez ha dedicado una parte de su intervención ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos a defender el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno Vasco para reforzar la Universidad del País Vasco (EHU), después de que la semana pasada, el rector, Joxerramon Bengoetxea, denunciara que los recursos destinados a la universidad pública por el Gobierno no son "suficientes" y conducen a la EHU a la "parálisis".



El presupuesto de Ciencia, Universidades e Innovación para el próximo año destina 495,2 millones de euros al sistema universitario y otros centros de formación superior (Musikene, GOI, IMH y otros), 151,6 millones de euros a investigación e innovación, y 6,3 millones de euros a otros fines.

"Cifra récord" para EHU



La aportación a EHU se incrementa en 24,6 millones de euros y asciende a un total de 426 millones. De esta cantidad, 339,2 millones de euros constituyen la aportación ordinaria; 42,7 millones de euros corresponden al contrato-programa; 19 millones, a los complementos retributivos del profesorado; y 25 millones de euros, a la asignación del 'Plan Plurianual de Infraestructuras' (Facultad de Medicina y Enfermería en Basurto, Bilbao).



En este sentido, Pérez ha subrayado que la aportación ordinaria a EHU alcanza una "cifra récord", ya que se incrementa un 6,9 % con respecto a la de 2025, que ya había aumentado un 5,2 % en relación con 2024. El consejero ha añadido que se trata de la subida más importante de los últimos 20 años en este concepto, "máxime si tenemos en cuenta que la subida salarial se ha previsto en un 2,5%.