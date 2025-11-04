Eusko Jaurlaritzak EHUrekin duen "konpromiso irmoa" azpimarratu du Perez Iglesiasek
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak nabarmendu duenez, Eusko Jaurlaritzak EHUri 2026an egingo dion ekarpen arrunta 339 milioi eurokoa da, aurtengo urtean baino % 6,9 gehiago bideratuta. Eta azaldu du unibertsitate publikoari esleitutako diru kantitatea inoizko handiena dela.
Eusko Jaurlaritzako sailburuak beren sailetako aurrekontuak Eusko Legebiltzarrean aurkezten ari diren honetan, gaurkoan Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuaren txanda izan da. Jaurlaritzak EHUrekiko duen konpromisoa erabatekoa dela nabarmendu du Perez Iglesiasek, eta horren erakusle da, bere esanetan, 2026an EHUri egingo dion ekarpen arrunta 339 milioi eurokoa izango dela (aurten baino % 6,9 handiagoa).
Perez Iglesiasek gaur goizean aurkeztu du, Eusko Legebiltzarreko Ogasun Batzordean, Eusko Jaurlaritzaren 2026rako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren aurrekontu-proiektua, 653,3 milioi eurokoa, aurtengoa baino % 6,6 handiagoa.
Sailburuak azaldu duenez, aurkeztutako aurrekontu-proiektuak agerian uzten du Eusko Jaurlaritzak unibertsitatea, zientzia eta berrikuntzarekiko duen konpromisoa.
Pasa den astean, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak salatu zuen Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu-proiektuak EHU paralisira eramango duela. Horren aurrean, koalizio gobernuak unibertsitate publikoa indartzeko egindako ahalegina defendatu du Perez Iglesiasek.
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailak 495,2 milioi bideratuko ditu unibertsitate sistemara eta goi mailako beste hezkuntza zentroetara (Musikene, GOI, IMH, etab.), 151,6 milioi, ikerketa eta berrikuntzara, eta 6,3 milioi, beste alor batzuetara.
Inoizko kopuru handiena EHUri
Guztira, Jaurlaritzak 426 milioi euroko ekarpena egingo dio EHUri datorren urtean. Zenbateko horren banaketa honela egingo da: ohiko ekarpena (339 milioi), kontratu programa (42,7 milioi), irakasleen ordainsari osagarriak (19 milioi) eta Azpiegituren Urte Anitzerako Programa (25 milioi).
Perez Iglesiasen arabera, ohiko ekarpenari dagokion zenbatekoa inoizko handiena da, aurtengoarekin alderatuta % 6,9 igo baita (2024tik 2025era % 5,2 handitu zen). Are gehiago, zehaztu du kontzeptu horri dagokionez azken 20 urteetako igoerarik handiena dela.
