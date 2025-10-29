Unibertsitatea
EHUko errektoreak adierazi du Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu-proiektuak Unibertsitatea paralisira eramango duela

Joxerramon Bengoetxea
18:00 - 20:00
Joxerramon Bengoetxea. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Sailak % 6,3 handitu du unibertsitate publikorako diru-partida (19 milioi euro). Errektorearen arabera, zenbateko horrek urtea galerarik gabe ixteko baino ez du balioko. Joxerramon Bengoetxeak aurrekontuen proiektua berrikusteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.

EHU EAEko Aurrekontuak 2024 Ekonomia

