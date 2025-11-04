EHU-RAKO AURREKONTUAK

Bengoetxeak instituzioek EHU errespeta dezaten eskatu du, eta premiazko bilera galdegin dio lehendakariari

Horrela erantzun dio Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak Perez Iglesias sailburuari, Eusko Legebiltzarreko agerraldian ukatu egin baitu unibertsitate publikoak behar baino diru gutxiago jasotzen duenik. Iglesiasen hitzetan, 2026rako esleitutako aurrekontua "zifra errekorra" da.

Joxerramon Bengoetxea

Joxerramon Bengoetxea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB.

Agentziak | EITB

Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektoreak eskatu du instituzioek unibertsitate publikoa errespeta dezaten, eta Imanol Pradales lehendakariarekin premiazko bilera bat egitea eskatu du, bere taldeak egin duen beharren txostena "zehatz-mehatz" aurkeztu ahal izateko.

Bengoetxeak ohar bidez eman du jakitera eskaera, Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak ukatu egin baitu EHUk behar baino diru gutxiago jasotzen duela, nahiz eta errektoretza-taldeak, sindikatuek eta Ikasleen Kontseiluak hori adierazten duten. Eusko Legebiltzarrean emandako azalpenean, sailburuak ziurtatu du 2026an EHUri esleituko zaion aurrekontua "inoizko handiena" dela eta 2025arekin alderatuta % 6,9ko igoera izango duela.

Sailburuari entzun ondoren, errektoreak errespetua eskatu du. Horrez gainera, premiazko bilera eskatu du lehendakariarekin, Perez Iglesiasekin berarekin eta Noël d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuarekin, EHUren behar "kuantifikatuen" txostena "zehatz-mehatz" ezagutu dezaten.

Haren ustez, esleitutako kopurua ez da nahikoa unibertsitatearen digitalizazioa burutzeko, azpiegiturak mantentzeko, talentua erakartzeko eta "gero eta handiagoa" den eskaintza akademikoa kudeatzeko. Gaineratu duenez, ikerketa-jarduera bermatzeko ere ez dela nahikoa, eta orain arte "unibertsitate-komunitate osoaren konpromisoarekin eta gehiegizko ahaleginarekin" erantzun zaiola ziurtatu du. "Gutxirekin asko egin da", defendatu du.

Bengoetxeak berretsi du EHU egungo egoerara iritsi dela "finantziazio falta iraunkorragatik", eta adierazi du ez duela ulertzen "sailburuak ebidentzia hori nola uka dezakeen".

Imanol Pradales: "EHUk ez du inoiz hainbeste baliabide izan"
EHU Ekonomia

