Bengoetxea reclama respeto institucional para EHU y pide una reunión urgente con el lehendakari

Es la respuesta que ha dado el rector de Euskal Herriko Unibertsitatea al consejero Pérez Iglesias que ha negado en el Parlamento Vasco que la universidad pública esté infrafinanciada y ha afirmado que el presupuesto asignado para 2026 es una "cifra récord".
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El rector de Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha reclamado este martes respeto institucional y ha pedido una reunión urgente con el lehendakari Imanol Pradales para presentarle "en detalle" el informe de necesidades que ha elaborado su equipo.

Bengoetxea ha hecho pública esta petición a través de una nota poco después de que el consejero de Ciencias, Universidades e Investigación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, haya negado en el Parlamento Vasco que la EHU esté infrafinanciada, tal y como sostienen el equipo rectoral, los sindicatos y el Consejo de Estudiantes de la universidad pública vasca. En su explicación en el Parlamento vasco, el consejero ha asegurado que el presupuesto que se asigna a la EHU en 2026 supone una "cifra récord" y un incremento del 6,9 % respecto a 2025.

Tras escuchar al consejero el rector ha reclamado respeto institucional hacia la universidad pública vasca y hacia su comunidad universitaria representada por su equipo rectoral. Asimismo, ha solicitado una reunión urgente con el lehendakari, con el propio Pérez Iglesias y con el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d 'Anjou, para que conozcan "en detalle" el informe de necesidades "cuantificadas" de la EHU.

Ha insistido en que difiere del proyecto presupuestario para la institución que dirige porque, a su juicio, no es suficiente para abordar aspectos como la digitalización de la universidad, el mantenimiento de infraestructuras, la atracción y retención de talento, y la gestión del "creciente" volumen de la oferta académica. Tampoco alcanza, según ha agregado, para costear la actividad investigadora, a la que ha asegurado que hasta ahora se ha dado respuesta "con el compromiso y sobreesfuerzo de toda la comunidad universitaria". "Se ha hecho mucho con muy poco", ha defendido.

Bengoetxea ha reiterado que la EHU ha llegado a su situación actual por la "falta de financiación sostenida en el tiempo" y ha afirmado que no entiende "cómo el consejero puede negar esta evidencia".

