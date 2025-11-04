Bengoetxea reclama respeto institucional para EHU y pide una reunión urgente con el lehendakari

El rector de Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha reclamado este martes respeto institucional y ha pedido una reunión urgente con el lehendakari Imanol Pradales para presentarle "en detalle" el informe de necesidades que ha elaborado su equipo.



Bengoetxea ha hecho pública esta petición a través de una nota poco después de que el consejero de Ciencias, Universidades e Investigación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, haya negado en el Parlamento Vasco que la EHU esté infrafinanciada, tal y como sostienen el equipo rectoral, los sindicatos y el Consejo de Estudiantes de la universidad pública vasca. En su explicación en el Parlamento vasco, el consejero ha asegurado que el presupuesto que se asigna a la EHU en 2026 supone una "cifra récord" y un incremento del 6,9 % respecto a 2025.



Tras escuchar al consejero el rector ha reclamado respeto institucional hacia la universidad pública vasca y hacia su comunidad universitaria representada por su equipo rectoral. Asimismo, ha solicitado una reunión urgente con el lehendakari, con el propio Pérez Iglesias y con el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d 'Anjou, para que conozcan "en detalle" el informe de necesidades "cuantificadas" de la EHU.



Ha insistido en que difiere del proyecto presupuestario para la institución que dirige porque, a su juicio, no es suficiente para abordar aspectos como la digitalización de la universidad, el mantenimiento de infraestructuras, la atracción y retención de talento, y la gestión del "creciente" volumen de la oferta académica. Tampoco alcanza, según ha agregado, para costear la actividad investigadora, a la que ha asegurado que hasta ahora se ha dado respuesta "con el compromiso y sobreesfuerzo de toda la comunidad universitaria". "Se ha hecho mucho con muy poco", ha defendido.

Bengoetxea ha reiterado que la EHU ha llegado a su situación actual por la "falta de financiación sostenida en el tiempo" y ha afirmado que no entiende "cómo el consejero puede negar esta evidencia".