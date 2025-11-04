Presupuestos EHU
Imanol Pradales: "EHU nunca en su historia ha contado con tantos recursos"

18:00 - 20:00
Imanol Pradales. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariak dio EHUk ez duela inoiz hainbeste baliabide izan
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari ha afirmado que el presupuesto de EHU se incrementará en 6,9 % en 2026 y ha añadido que en 2025 ha tenido un aumento del 5,2 %. Por lo que ha querido subrayar que en dos años el incremento del presupuesto ordinario será del 12 %.

Bengoetxea reclama respeto institucional para EHU y pide una reunión urgente con el lehendakari
Pérez Iglesias subraya el "firme compromiso" del Gobierno Vasco con EHU
Imanol Pradales Gobierno Vasco UPV-EHU Economía

