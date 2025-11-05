Prespuestos EHU
Juan Ignacio Pérez Iglesias: "Estoy preocupado y triste"

Juan Ignacio Pérez Iglesias
18:00 - 20:00
Juan Antonio Pérez Iglesias. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Juan Ignacio Perez Iglesias: "Kezkatuta eta triste nago"

Última actualización

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha señalado que está dispuesto a hablar "lo que haga falta", pero ha afirmado que cree que se está perdiendo una gran oportunidad magnífica para hacer grandes cosas en la EHU.

UPV-EHU Presupuestos vascos 2025 Gobierno Vasco Economía

X