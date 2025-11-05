EHUko aurrekontuak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Juan Ignacio Perez Iglesias: "Kezkatuta eta triste nago"

Juan Ignacio Pérez Iglesias
18:00 - 20:00
Juan Antonio Pérez Iglesias. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburu Juan Ignacio Perez Iglesiasek adierazi duenez, "behar dena" hitz egiteko prest dago, baina EHUn gauza handiak egiteko aukera paregabea galtzen ari dela uste du.

EHU EAEko Aurrekontuak 2025 Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X