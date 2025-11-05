TENSIÓN EHU-GOBIERNO VASCO

El lehendakari emplaza a Bengoetxea a reunirse primero con el consejero Pérez Iglesias

Por su parte, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación ha dicho sentirse "preocupado y triste" por la polémica generada con el rector, y ha lamentado que haya solicitado una reunión con el lehendakari. "Es una desautorización del consejero en toda regla, no es la mejor manera de hacer amigos", ha manifestado.
Pradales y Bengoetxea, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Lehendakariak erantzun dio Bengoetxeari: "Lehendabizi, Perez Iglesias sailburuarekin biltzea da egokiena"
EITB

Última actualización

La solicitud de una reunión urgente con el lehendakari Imanol Pradales por parte del rector de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joserramon Bengoetxea, ya tiene respuesta. El jefe del Gobierno Vasco se ha mostrado “dispuesto” y “encantado” a mantener un encuentro con Bengoetxea, pero le emplaza a reunirse primero con el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias. Pradales considera que  “lo que procede" es ese primer encuentro entre rector y consejero.  “Que mantengan ellos una primera reunión, que hablen de lo que tengan que hablar y se expliquen”, han precisado fuentes de Lehendakaritza. 

Bengoetxea reclamaba ayer "respeto institucional" y pedía una reunión urgente con el lehendakari para presentarle "en detalle" el informe de necesidades que ha elaborado su equipo. La petición llegaba poco después de que el consejero de Ciencias, Universidades e Investigación negara en el Parlamento Vasco que la EHU esté infrafinanciada, tal y como sostienen el equipo rectoral, los sindicatos y el Consejo de Estudiantes de la universidad pública vasca. En su explicación en el Parlamento vasco, el consejero aseguró que el presupuesto que se asigna a la EHU en 2026 supone una "cifra récord" y un incremento del 6,9 % respecto a 2025.

Asimismo, en una entrevista en Radio Popular, Pérez Iglesias ha dicho sentirse "preocupado y triste" por la polémica generada con el rector, y ha lamentado que haya acudido primero a los medios de comunicación para hacer públicas sus demandas y después haya solicitado una reunión con el lehendakari. "Es una desautorización del consejero en toda regla, no es la mejor manera de hacer amigos", ha manifestado.


Imanol Pradales UPV-EHU Gobierno Vasco Presupuestos vascos 2025 Política

