ERAKUNDEEN ARTEKO TENTSIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Unibertsitate sailburuak gaur deituko dio EHUko errektoreari, tentsioa baretzen saiatzeko

Unibertsitateetako sailburuak Radio Euskadin iragarri du "lehen orduan" jarriko dela harremanetan EHUko errektore Joxerramon Bengoetxearekin, 2026ko unibertsitate-aurrekontuari buruzko desadostasun publikoa ixteko bilera baten data zehazteko.
GRAFCAV6027. BILBAO, 05/11/2025.-El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, (d) junto al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, (i) han inaugurado este miércoles la XXV edición de Zientzia Astea entre agradecimientos mutuos tras unas jornadas de reproches al respecto de la financiación. EFE/Luis Tejido
Perez Iglesias, Bengoetxearekin batera. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Juan Ignacio Perez Iglesias Unibertsitate sailburuak baieztatu du gaur deituko diola EHUko errektoreari, unibertsitatearen aurrekontuari buruzko adierazpenak egin ostean. Jarrerak hurbiltzen saiatuko dira horrela. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean iragarri duenez, datorren urteko kontuek "finantziazio nahikoa bermatzen dute" euskal unibertsitate publikoarentzat.

Dei horren helburua, esan duenez, Bengoetxea errektorearekin pertsonalki biltzeko data bat ixtea da. Bengoetxeak Unibertsitate Sailari izkin eginez lehendakariarekin bilera zuzena eskatu zionetik areagotu egin da desadostasuna, eta horrekin amaitu nahi dute. 

Adiskidetzea gorabehera, sailburuak berretsi du ez dagoela EHUren aurrekontua handitzeko tarterik, baina 2026ko kontuek unibertsitatearentzat "inoiz baino diru gehiago" aurreikusten dutela azpimarratu du.

Errektoretzaren kritiketan asmo politikorik sumatzen duen galdetuta, ezetz erantzun du, "susmoren bat" duen arren.

Sailburuak eta errektoreak jendaurrean lehen aldiz bat egin zuten atzo. Ekitaldi instituzional batean izan zen, eta bien arteko hasierako tentsioa nabaria izan zen, nahiz eta biek giroa leuntzen saiatu ziren komunikabideen presentziari buruzko txantxaren batekin. Topaketa elkarri eskerrak emanez eta bostekoa emanez amaitu zen, eta keinu hori tentsioa murrizteko lehen urratsa izatea espero dute biek.

EHU EAEko Aurrekontuak 2025 Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Pradales lehendakariak "gizartea aktibatzeko" deia egin du, euskal selekzioen ofizialtasunean beste urrats bat emateko

Imanol Pradales lehendakaria 41 euskal kirol federaziotako presidenteekin bildu da gaur arratsaldean. Bileran, selekzio horien ofizialtasuna sustatzeko moduaz hitz egin dute, Euskadiren nazioarteko proiekzioa indartzeko. Besteak beste, Pradalesek ziurtatu du ofizialtasunaren "partida ez dela bulegoetan bakarrik jokatzen”, eta motibazioaren eta aktibazio sozialaren beharra aldarrikatu du.

Basque Segurtasun Foroa Bilbon
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Delituen gorakada eta segurtasunaren pertzepzioaz aritu dira Bilbon, Basque Segurtasun Foroan

Segurtasun mota guztiei buruz hizketan aritu dira dinamika partehartzaile batean 50 eragile inguru, Bilboko alkatea eta Segurtasun sailburua buru izan dituen ekitaldian.  Gizartearen sentimentuak kontutan hartuz egin behar den lana dela azpimarratu du Juan Mari Aburtok. Bingen Zupiriaren ustez, berriz, alderdi politiko batzuk nahita nahasten dituzte segurtasuna eta migrazioa. Eztabaidari heldu eta modu gardenean aurre egiteko beharra nabarmendu du.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X