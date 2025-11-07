Presupuestos
El Gobierno Vasco comenzará la semana que viene a negociar los presupuestos vascos

Durante esta esta semana los departamentos del ejecutivo vasco han presentado los presupuestos en el parlamento.
Noël D'Anjou entrega a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, (i) el proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno Vasco para 2026
Momento de la entrega de los presupuestos al Parlamento Vasco.
El Gobierno Vasco comenzará la semana que viene a negociar los presupuestos con las formaciones políticas. Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda y Finanzas Nöel d’Anjou en la sesión se control del Parlamento Vasco.

D’Anjou ha tendido la mano al resto de formaciones para aprobar los presupuestos.

Esta semana los departamentos del ejecutivo vasco han presentado los presupuestos en el parlamento.

