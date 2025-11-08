PNV y PSE-EE piden a la oposición propuestas "realistas y viables" para pactar los presupuestos vascos, "sin cambios de modelo"

PNV y PSE-EE han pedido este sábado a la oposición que planteen "propuestas realistas y viables" para pactar los presupuestos vascos, "sin cambios de modelo" en la hoja de ruta del Gobierno Vasco, en el debate político del programa ‘Parlamento en las Ondas’ de Radio Euskadi. Por su parte, EH Bildu y Sumar han reclamado "coherencia", porque “no se puede” negociar con todos al mismo tiempo, y el PP ha propuesto “mejoras”, sobre todo, en Salud y Seguridad.

Alaitz Zabala (PNV) espera que las negociaciones sean "fructíferas y sinceras", y ha asegurado que el Gobierno Vasco está dispuesto hablar con todos los grupos. Además, confía en que las propuestas de la oposición sean "realistas y viables", porque se pueden "hacer muchas cosas".

En este sentido, apuesta por mantener el modelo actual, con un presupuesto "que prioriza las inversiones, que van a llevar a un futuro con oportunidades y se demuestra con la diversificación en la industria, con infraestructuras en transporte o nuevas construcciones de vivienda a través de nuevas fórmulas".

Eraitz Sáez de Egilaz (EH Bildu), ha censurado que se plantee un proyecto de cuentas públicas ordinario para tiempos y retos "extraordinarios". "Nos preocupa el qué y el cómo, porque vemos que hay recortes en algunas áreas estratégicas, y empieza a ser difícil cubrir todas las necesidades del día a día", ha advertido.

El parlamentario ha subrayado que los presupuestos "son la ley más importante, condicionan el futuro", y considera "una incoherencia absoluta que se quiera pactar con unos y con otros sin saber muy bien cuál es el rumbo".

Por su parte, Ekain Rico (PSE-EE) ha dicho que es la oposición "la que se tiene que aclarar" porque los presupuestos son "claramente expansivos" y suponen "la mejor garantía para apostar por nuevos servicios públicos, bienestar, protección de la ciudadanía y por seguir creando empleos de calidad".

Tras asegurar que son las cuentas con "mayor inversión social de la historia", ha vuelto a tender la mano para llegar a acuerdos, aunque ha advertido que hay que ser "realistas" y responder "a esa hoja de ruta" que PNV y PSE-EE se han marcado, "y partir de un análisis real". "Eso es lo que no tiene claro la oposición", ha manifestado.



Asimismo, Laura Garrido (PP) ha dicho que estos presupuestos "son continuistas" de los de la era de Iñigo Urkullu. "Estamos ante el mismo modelo en las mismas políticas y, por lo tanto, los mismos resultados, que creo que no son buenos en áreas muy concretas", ha explicado.

En su opinión, "se incrementa el gasto presupuestario, no al ritmo en el que se incrementa el gasto de las familias y la propia productividad", lo que "no es una buena noticia". Además, ha destacado que les importa la salud y la seguridad, y el presupuesto no responde a las "muchas necesidades" que existen al respecto.

Por último, Jon Hernández (Sumar), ha explicado que no comparten el proyecto de cuentas públicas porque cree que Euskadi "tiene mayor capacidad económica para invertir y para gastar en servicios públicos y en vivienda".

"No compartimos que para vivienda se vaya a destinar la mitad que lo que se va a destinar a la seguridad o que, para políticas sociales, bienestar social y juventud, se vaya a dedicar también menos de la mitad de lo que se va a dedicar a la seguridad", ha reprochado.