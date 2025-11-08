Aurrekontuak adosteko proposamen "errealistak eta bideragarriak" eskatu dituzte EAJk eta PSE-EEk, "eredu aldaketarik gabe"
Datorren astean hasiko dira hurrengo urterako Euskadiko aurrekontuak negoziatzen. EH Bilduk eta Sumarrek "koherentzia" eskatu diete Eusko Jaurlaritzako bazkideei, "ezin delako guztiekin aldi berean negoziatu", eta PPk "hobekuntzak" proposatu ditu, batez ere, Osasunean eta Segurtasunean.
EAEko aurrekontuak adosteko "proposamen errealistak eta bideragarriak" egiteko eskatu diote EAJk eta PSE-EEk oposizioari, Eusko Jaurlaritzaren bide-orrian "eredu aldaketarik gabe", Radio Euskadiko "Parlamento en las Ondas" programaren eztabaida politikoan. Bestalde, EH Bildu eta Sumar koalizioek "koherentzia" eskatu dute, "ezin delako guztiekin batera negoziatu", eta PPk "hobekuntzak" proposatu ditu, batez ere bi arlotan: Osasunean eta Segurtasunean.
Alaitz Zabalak (EAJ) esan du negoziazioak "emankorrak eta zintzoak" izatea espero duela, eta Jaurlaritza prest dagoela talde guztiekin hitz egiteko. Ildo horretatik, oposizioko taldeen proposamenak "errealistak eta bideragarriak" izatea espero duela erantsi du, "gauza asko egin daitezkeelako".
Testuinguru horretan, egungo ereduari eustearen alde agertu da: "Inbertsioak lehenesten dituen aurrekontuak, etorkizunean aukerak izango dituena eta industriaren dibertsifikazioarekin, garraioko azpiegiturekin edo etxebizitza-eraikuntza berriekin sustatuko dena, formula berrien bidez".
Eraitz Saez de Egilazek (EH Bildu) deitoratu egin du "ezohiko" garai eta erronketarako kontu publikoen "proiektu arrunt bat" proposatzea. "Zerk eta nola kezkatzen gaitu, arlo estrategiko batzuetan murrizketak daudela ikusten dugulako, eta eguneroko behar guztiak betetzea zaila izaten hasi delako", ohartarazi du.
Legebiltzarkideak azpimarratu duenez, aurrekontuak "lege garrantzitsuena dira, etorkizuna baldintzatzen dute", eta "erabateko inkoherentzia da batzuekin eta besteekin adostu nahi izatea, norabidea zein den oso ondo jakin gabe".
Bestalde, Ekain Rico (PSE-EE) sozialistaren esanetan, oposizioak "argi esan behar du zer nahi duen", aurrekontuak "irekiak" direlako eta "bermerik onena direlako zerbitzu publiko berrien, ongizatearen eta herritarren babesaren alde egiteko eta kalitatezko enpleguak sortzen jarraitzeko".
"Gizarte arloan inoiz egindako inbertsio handiena" jaso duten kontuak direla ziurtatu du, eta aukera eman die oposizioko taldeei akordioak lortzeko, baina "errealistak" izan behar direla ohartarazi du, eta EAJk eta PSE-EEk ezarritako "bide-orriari" erantzun behar zaiola, "benetako errealitate batetik abiatuta".
Era berean, Laura Garridok (PP) esan du Iñigo Urkulluren garaiko aurrekontu "kontinuistak" direla: "Eredu beraren aurrean gaude, politika berdinetan tematuz eta, ondorioz, emaitza berdinak lortuz. Uste dut ez direla egokiak oso arlo jakin batzuetan".
Horren ustez, "aurrekontu-gastua handitzen da, baina ez familien gastua eta produktibitatea handitzen diren erritmo berean, eta hori ez da albiste ona". Gainera, popularrei osasuna eta segurtasuna axola zaizkiela nabarmendu du, eta aurrekontuek "ez diete erantzuten horren inguruan dauden behar askori".
Azkenik, Jon Hernandezek (Suma) azaldu du ez datozela bat kontu publikoen proiektuarekin; izan ere, horren ustez, Euskadik "gaitasun ekonomiko handiagoa du inbertitzeko eta zerbitzu publikoetan eta etxebizitzan gastatzeko".
"Ez gatoz bat etxebizitzara segurtasunera bideratuko denaren erdia bideratzearekin, edo gizarte-politiketarako, gizarte-ongizaterako zein gazteriarako, segurtasunera bideratuko denaren erdia baino gutxiago bideratzearekin", azpimarratu du Hernandezek.
Zure interesekoa izan daiteke
Rosa Zarraren, Ertzaintzaren pilotakada jaso ondoren hil zen emakumearen, omenezko plaka jarri du Donostiako Udalak
Orain arte 37 plaka jarri ditu Udalak, "terrorismoaren eta motibazio politikoko indarkeriaren biktima izan zirenei espazio publikoan ikusgarritasuna emateko".
Istiluak Lasarte-Orian Voxen presentziaren aurkako protesta batean
Ertzaintzak segurtasun hesia jarri du Voxen mahaiaren inguruan, eta bertan bildutako antifaxisten aurka oldartu da. Lasarte-Oriako PSE-EE, EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos alderdiek ere gaitzetsi dute Vox bertaratu izana.
Espainiako Gobernuak 2027ra arte lanean jarraituko duela ziurtatu du Sanchezek
Brasilen Nazio Batuen Erakundeak klimaren inguruan deitutako COP30 goi-bilera hasi aurretik agintariek izandako bileran parte hartu ostean emandako prentsaurrekoan, Pedro Sanchezek esan du Junts "oso serio" hartzen dutela, baina legegintzaldia amaitzearen aldeko apustua egin du, "ahaleginak merezi duelako"; izan ere, "Espainia azken 45 urteetako unerik onenetako bat igarotzen ari da". Sanchezen arabera, Gobernuak 2026rako aurrekontu-proiektua aurkeztuko du, baina, kontu berriak onartu zein onartu ez, "Espainiak aurrera egiten jarraituko du, eta Gobernuak bere bide-orriarekin jarraituko du 2027an legegintzaldi hau amaitu arte".
Jaurlaritzaren arabera, EAEko erakunde publikoen % 35ek ez dute euskarazko akreditazio-maila "benetan" betetzen
Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Ibone Bengoetxeak jakinarazi duenez, EAEko erakundeen % 35ean "ez da benetan egiaztatu" euskarazko hizkuntza-egiaztapenaren indizea. PPk "gaztelania hiztunen diskriminazioa" salatu arren, popularrak "ez daude batere kezkatuta" % 35 horrekin, eta horrek argi islatzen du PP nolakoa den, Bengoetxearen iritzian.
Euskadik eta Kanariek aldi baterako lan baimenak eskatu dituzte migratzaileentzat
Bakarrik dauden migratzaile adingabeen egoerak "nahiko trabatuta" jarraitzen duela adierazi du Kanarietako Gobernuko presidenteak, eta lurraldeen arteko lankidetza defendatu du.
Ertzaintza tiro errazeko poliziatzat azaltzea egotzi dio Estebanek Otegiri, eta segurtasun forora joateko eskatu dio
EBBko presidenteak deitoratu egin du EH Bilduko buruak euskal polizia autonomikoarekiko "gorrotoa" eragitea "arrazoi politikoengatik", eta segurtasun ereduari buruz eztabaidatzeko eskatu dio lehendakariak bultzatutako foroan.
Lehendakariak esan du ezker abertzalea sistemara hurbildu dela baina euskal gizartearekin oraindik zor etiko izugarria duela
Amaia Martinez VOXeko legebiltzarkideak "ezker erradikalak euskal politika munduan gero eta protagonismo gehiago" izatearen gainean galdetu dio lehendakariari. Pradalesek esan dio ezker abertzalea erakunde sistemara etorri dela azkenean, nahiz eta oraindik euskal gizartearekin zor etiko izugarria duen, eta PSE-EErekin duen koalizio gobernua defendatu du.
Sabino Arana Fundazioak omenaldia egin die nazismoak deportatutako EAJko militanteei
Bilboko egoitzan egin duten ekitaldian, plaka bat jarri dute nazien esku egondako, gutxienez, 13 kide jeltzaleen omenez.
Alemaniako presidentea Gernikan izango da azaroaren 28an, nazien bonbardaketaren biktimen omenez
Alemaniako presidente bat Gernikara joango den lehen aldia izango da, eta balio sinboliko eta politiko handia hartuko du bisitak. Ultraeskuinaren gorakada kezkagarriaren erdian dator pausoa.