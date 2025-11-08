Una manifestación en Pamplona vuelve a reclamar el derribo del Monumento a los Caídos
Las asociaciones memorialistas de Pamplona han vuelto a salir a la calle para volver a pedir la demolición del monumento a los caídos, frente al acuerdo de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, que pretenden mantener en pie este edificio franquista y crear en su interior un Museo Memorial.
La marcha ha salido de las inmediaciones del propio Monumento encabezada por varias fotografías de fosas comunes con restos de personas represaliadas, a las que seguía una pancarta con el lema "Caídos ¡¡Derribo ya!! Eraitsi orain!!".
Muchos de los manifestantes portaban banderas republicanas así como ikurriñas y otras con el logotipo de sus sindicatos, mientras coreaban lemas como "Gora borroka antifascista" o "No hay más solución demolición".
Entre los asistentes estaban miembros de Contigo-Zurekin, formación que forma parte del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona con EH Bildu y Geroa Bai, pero que rechaza el acuerdo para mantener en pie el edificio de los Caídos, cuya protección por su valor arquitectónico también ha sido modificada para permitir la reforma.
Poco antes de iniciarse la manifestación, que ha concluído en la plaza Consistorial, en declaraciones a los periodistas la portavoz, Yolanda Ansó, ha lamentado la "equivocación" de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, a cuyos representantes ha instado: "Deben estar con la memoria, con la historia y con las asociaciones derribando un monumento que nunca se podrá resignificar".
"Y no lo podrán hacer porque lo hicieron para honor y gloria de los fascistas", ha advertido tras negar que este sea "un lugar de memoria. Los lugares de memoria lo son donde ha habido presos, donde los presos han sido asesinados, explotados, esclavizados. Y esto lo hicieron exclusivamente para honor y gloria de los fascistas", ha dicho sobre este edificio en cuya cripta estuvieron hasta hace pocos años enterrados los generales franquistas Emilio Mola y José Sanjurjo.
También ha constatado la "decepción" que las asociaciones han sentido con EH Bildu por su postura, y han aludido a la posibilidad de que responda a "un intercambio" con el resto de partidos para aprobar los presupuestos municipales y otras iniciativas.
"Todavía tienen tiempo de rectificar y volverse a poner en el lado correcto de la historia, en el de las víctimas del franquismo", ha dicho una Ansó que ha subrayado tajante: "Con las víctimas no se puede jugar. Nosotras, las víctimas pensamos que nos deben la dignidad que nos merecemos y nos deben la justicia y la reparación".
