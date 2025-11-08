MEMORIA HISTORIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Erorien Monumentua eraisteko eskatu dute berriz ere Iruñean 

Elkarte memorialistak kalera atera dira berriro larunbat honetan, Erorien Monumentua eraistea eskatzeko, eta PSNk, EH Bilduk eta Geroa Baik adostutako proiektua atzera botatzea eskatzeko.

Manifestación en Pamplona para reclamar el derribo del Monumento a los Caídos. EUROPA PRESS 08/11/2025

Manifestazioaren hasierako irudia. Argazkia: EuropaPress

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko elkarte memorialistak kalera atera dira berriro ere Erorien Monumentua eraistea eskatzeko, eta EH Bilduk, PSNk eta Geroa Baik eraikin frankista zutik mantentzeko eta barruan Oroimenezko Museoa ezartzeko egindako akordioaren aurka daudela adierazteko.

Monumentuaren inguruetatik abiatu da arratsaldean manifestazioa, pankartaren aurrean hobi komunen argazkiak eta errepresaliatutako pertsonen gorpuzkien argazkiak zeramatzaten pertsonak zihoazela. Pankartan "Caidos. Eraitsi orain!" irakur zitekeen.

Bandera errepublikarrak, ikurrinak eta sindikatuen logotipoa zeramatzaten banderak eraman dituzte manifestari askok, "Gora borroka antifaxista" edo "Ez dago eraistea beste irtenbiderik" bezalako leloak oihukatzen zituzten bitartean.

Contigo-Zurekin alderdiko kideak manifestazioan izan dira. Iruñeko Udaleko Gobernu Taldeko kide da formazioa EH Bildu eta Geroa Bairekin batera, baina Erorien eraikina zutik mantentzeko akordioaren aurka dago.

Manifestazioa hasi baino lehentxeago, Yolanda Anso bozeramaileak deitoratu egin du EH Bilduren, PSNren eta Geroa Bairen "akatsa", eta ordezkariei eskatu die: "Memoriarekin, historiarekin eta elkarteekin egoteko".

Hau ez dela "oroimenerako lekua" defendatu du. "Oroimenerako lekuak presoak egon diren tokiak dira, non presoak hil, esplotatu eta esklabo bihurtu dituzten. Baina Erorien Monumentua faxisten ohorerako eta aintzarako bakarrik egin zuten", esan du duela urte gutxira arte Emilio Mola eta Jose Sanjurjo jeneral frankistak lurperatuta egon ziren eraikin horri buruz.

"Oraindik denbora dute akats hau zuzentzeko eta historiaren alde egokian jartzeko, frankismoaren biktimekin bat eginez", esan du Ansok.

Manifestazioak Memoria Historikoa Iruñea Politika Nafarroa Frankismoa

Zure interesekoa izan daiteke

AME6410. BELÉM (BRASIL), 07/11/2025.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, habla durante la cumbre de líderes de la COP30 este viernes, en el Centro de Convenciones Hangar en Belém (Brasil). Sánchez anunció una contribución añadida por parte de España de 45 millones de euros a la lucha contra el cambio climático y ofreció a su país para avanzar en ese camino y hacer frente al riesgo que suponen los negacionistas. EFE/ Antonio Lacerda
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Espainiako Gobernuak 2027ra arte lanean jarraituko duela ziurtatu du Sanchezek

Brasilen Nazio Batuen Erakundeak klimaren inguruan deitutako COP30 goi-bilera hasi aurretik agintariek izandako bileran parte hartu ostean emandako prentsaurrekoan, Pedro Sanchezek esan du Junts "oso serio" hartzen dutela, baina legegintzaldia amaitzearen aldeko apustua egin du, "ahaleginak merezi duelako"; izan ere, "Espainia azken 45 urteetako unerik onenetako bat igarotzen ari da". Sanchezen arabera, Gobernuak 2026rako aurrekontu-proiektua aurkeztuko du, baina, kontu berriak onartu zein onartu ez, "Espainiak aurrera egiten jarraituko du, eta Gobernuak bere bide-orriarekin jarraituko du 2027an legegintzaldi hau amaitu arte".

Ibone Bengoetxea
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

 Jaurlaritzaren arabera, EAEko erakunde publikoen % 35ek ez dute euskarazko akreditazio-maila "benetan" betetzen 

Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Ibone Bengoetxeak jakinarazi duenez, EAEko erakundeen % 35ean "ez da benetan egiaztatu" euskarazko hizkuntza-egiaztapenaren indizea. PPk "gaztelania hiztunen diskriminazioa" salatu arren, popularrak "ez daude batere kezkatuta" % 35 horrekin, eta horrek argi islatzen du PP nolakoa den, Bengoetxearen iritzian.

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Lehendakariak esan du ezker abertzalea sistemara hurbildu dela baina euskal gizartearekin oraindik zor etiko izugarria duela

Amaia Martinez VOXeko legebiltzarkideak "ezker erradikalak euskal politika munduan gero eta protagonismo gehiago" izatearen gainean galdetu dio lehendakariari. Pradalesek esan dio ezker abertzalea erakunde sistemara etorri dela azkenean, nahiz eta oraindik euskal gizartearekin zor etiko izugarria duen, eta PSE-EErekin duen koalizio gobernua defendatu du. 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X