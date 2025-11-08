Erorien Monumentua eraisteko eskatu dute berriz ere Iruñean
Elkarte memorialistak kalera atera dira berriro larunbat honetan, Erorien Monumentua eraistea eskatzeko, eta PSNk, EH Bilduk eta Geroa Baik adostutako proiektua atzera botatzea eskatzeko.
Iruñeko elkarte memorialistak kalera atera dira berriro ere Erorien Monumentua eraistea eskatzeko, eta EH Bilduk, PSNk eta Geroa Baik eraikin frankista zutik mantentzeko eta barruan Oroimenezko Museoa ezartzeko egindako akordioaren aurka daudela adierazteko.
Monumentuaren inguruetatik abiatu da arratsaldean manifestazioa, pankartaren aurrean hobi komunen argazkiak eta errepresaliatutako pertsonen gorpuzkien argazkiak zeramatzaten pertsonak zihoazela. Pankartan "Caidos. Eraitsi orain!" irakur zitekeen.
Bandera errepublikarrak, ikurrinak eta sindikatuen logotipoa zeramatzaten banderak eraman dituzte manifestari askok, "Gora borroka antifaxista" edo "Ez dago eraistea beste irtenbiderik" bezalako leloak oihukatzen zituzten bitartean.
Contigo-Zurekin alderdiko kideak manifestazioan izan dira. Iruñeko Udaleko Gobernu Taldeko kide da formazioa EH Bildu eta Geroa Bairekin batera, baina Erorien eraikina zutik mantentzeko akordioaren aurka dago.
Manifestazioa hasi baino lehentxeago, Yolanda Anso bozeramaileak deitoratu egin du EH Bilduren, PSNren eta Geroa Bairen "akatsa", eta ordezkariei eskatu die: "Memoriarekin, historiarekin eta elkarteekin egoteko".
Hau ez dela "oroimenerako lekua" defendatu du. "Oroimenerako lekuak presoak egon diren tokiak dira, non presoak hil, esplotatu eta esklabo bihurtu dituzten. Baina Erorien Monumentua faxisten ohorerako eta aintzarako bakarrik egin zuten", esan du duela urte gutxira arte Emilio Mola eta Jose Sanjurjo jeneral frankistak lurperatuta egon ziren eraikin horri buruz.
"Oraindik denbora dute akats hau zuzentzeko eta historiaren alde egokian jartzeko, frankismoaren biktimekin bat eginez", esan du Ansok.
Zure interesekoa izan daiteke
Ertzaintzaren pilotakada bat jaso ostean hil zen Rosa Zarraren omenezko plaka jarri du Donostiako Udalak
Orain arte, 37 plaka jarri ditu Udalak, "terrorismoaren eta motibazio politikoko indarkeriaren biktima izan zirenei espazio publikoan ikusgarritasuna emateko".
Aurrekontuak adosteko proposamen "errealistak eta bideragarriak" eskatu dituzte EAJk eta PSE-EEk, "eredu aldaketarik gabe"
Datorren astean hasiko dira hurrengo urterako Euskadiko aurrekontuak negoziatzen. EH Bilduk eta Sumarrek "koherentzia" eskatu diete Eusko Jaurlaritzako bazkideei, "ezin delako guztiekin aldi berean negoziatu", eta PPk "hobekuntzak" proposatu ditu, batez ere, Osasunean eta Segurtasunean.
Istiluak Lasarte-Orian Voxen presentziaren aurkako protesta batean
Ertzaintzak segurtasun hesia jarri du Voxen mahaiaren inguruan, eta bertan bildutako antifaxisten aurka oldartu da. Lasarte-Oriako PSE-EE, EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos alderdiek ere gaitzetsi dute Vox bertaratu izana.
Espainiako Gobernuak 2027ra arte lanean jarraituko duela ziurtatu du Sanchezek
Brasilen Nazio Batuen Erakundeak klimaren inguruan deitutako COP30 goi-bilera hasi aurretik agintariek izandako bileran parte hartu ostean emandako prentsaurrekoan, Pedro Sanchezek esan du Junts "oso serio" hartzen dutela, baina legegintzaldia amaitzearen aldeko apustua egin du, "ahaleginak merezi duelako"; izan ere, "Espainia azken 45 urteetako unerik onenetako bat igarotzen ari da". Sanchezen arabera, Gobernuak 2026rako aurrekontu-proiektua aurkeztuko du, baina, kontu berriak onartu zein onartu ez, "Espainiak aurrera egiten jarraituko du, eta Gobernuak bere bide-orriarekin jarraituko du 2027an legegintzaldi hau amaitu arte".
Jaurlaritzaren arabera, EAEko erakunde publikoen % 35ek ez dute euskarazko akreditazio-maila "benetan" betetzen
Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Ibone Bengoetxeak jakinarazi duenez, EAEko erakundeen % 35ean "ez da benetan egiaztatu" euskarazko hizkuntza-egiaztapenaren indizea. PPk "gaztelania hiztunen diskriminazioa" salatu arren, popularrak "ez daude batere kezkatuta" % 35 horrekin, eta horrek argi islatzen du PP nolakoa den, Bengoetxearen iritzian.
Euskadik eta Kanariek aldi baterako lan baimenak eskatu dituzte migratzaileentzat
Bakarrik dauden migratzaile adingabeen egoerak "nahiko trabatuta" jarraitzen duela adierazi du Kanarietako Gobernuko presidenteak, eta lurraldeen arteko lankidetza defendatu du.
Ertzaintza tiro errazeko poliziatzat azaltzea egotzi dio Estebanek Otegiri, eta segurtasun forora joateko eskatu dio
EBBko presidenteak deitoratu egin du EH Bilduko buruak euskal polizia autonomikoarekiko "gorrotoa" eragitea "arrazoi politikoengatik", eta segurtasun ereduari buruz eztabaidatzeko eskatu dio lehendakariak bultzatutako foroan.
Lehendakariak esan du ezker abertzalea sistemara hurbildu dela baina euskal gizartearekin oraindik zor etiko izugarria duela
Amaia Martinez VOXeko legebiltzarkideak "ezker erradikalak euskal politika munduan gero eta protagonismo gehiago" izatearen gainean galdetu dio lehendakariari. Pradalesek esan dio ezker abertzalea erakunde sistemara etorri dela azkenean, nahiz eta oraindik euskal gizartearekin zor etiko izugarria duen, eta PSE-EErekin duen koalizio gobernua defendatu du.
Sabino Arana Fundazioak omenaldia egin die nazismoak deportatutako EAJko militanteei
Bilboko egoitzan egin duten ekitaldian, plaka bat jarri dute nazien esku egondako, gutxienez, 13 kide jeltzaleen omenez.