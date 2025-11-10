Euskadi conmemora el Día de la Memoria con actos institucionales en el Parlamento vasco y en las capitales vascas

El Parlamento Vasco celebra a las 10:00 de la mañana el acto institucional con motivo del Día de la Memoria, con la participación de representantes de todas las formaciones políticas y familiares de víctimas. El homenaje sirve para recordar a todas las personas que sufrieron la violencia en Euskadi y reivindicar una memoria compartida.

A mediodía, el Gobierno Vasco y el Instituto Gogora organiza el acto central de la jornada en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, presidido por el lehendakari Imanol Pradales y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, Maria Jesus San Jose. En el homenaje, al que se han sumado el Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación Foral de Araba, se ha recordado a las víctimas del terrorismo y de la violencia desde un mensaje de reconocimiento, respeto y convivencia.

Los principales ayuntamientos vascos también han organizado sus propios actos. En Bilbao, el Ayuntamiento ha celebrado por primera vez el Día de la Memoria en el nuevo espacio escultórico Atalase, situado entre el Guggenheim y la plaza Euskadi. El homenaje, encabezado por el alcalde Juan Mari Aburto, ha incluido una ofrenda floral en recuerdo de todas las víctimas, con la participación de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

En Donostia-San Sebastián, por su parte, el Ayuntamiento ha convocado a mediodía una concentración en el monolito de la memoria de Alderdi Eder, con la presencia del alcalde Jon Insausti y representantes municipales.

La jornada ha querido servir, un año más, como punto de encuentro para el recuerdo, la reflexión y el compromiso con una memoria inclusiva y una convivencia en paz.