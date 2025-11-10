MEMORIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Memoriaren Eguna ospatuko da gaur, Eusko Legebiltzarrean eta euskal hiriburuetan egingo diren ekitaldi instituzionalekin

Memoriaren Eguna ospatuko da gaur, terrorismoaren eta indarkeriaren biktimak oroitzeko hainbat ekitaldi instituzionalekin. Eusko Legebiltzarrak omenaldiarekin irekiko du jardunaldia, 10:00etan, eta, ondoren, Eusko Jaurlaritzak eta Gogora Institutuak eguerdian Gasteizen antolatu duten ekitaldi nagusia izango da. 

Dia de la Memoria. Memoriaren eguna Parlamento Vasco. Legebiltzarra EFE
Memoriaren Eguna 2025ean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak ekitaldi instituzionala egingo du goizeko 10:00etan, Memoriaren Eguna dela eta. Bertan, alderdi politiko guztietako ordezkariek eta biktimen senideek hartuko dute parte. Omenaldiak Euskadin indarkeria jasan zuten pertsona guztiak oroitzeko eta memoria partekatua aldarrikatzeko balio du.

Eguerdian, Eusko Jaurlaritzak eta Gogora Institutuak jardunaldiaren ekitaldi nagusia antolatu dute Gasteizko Europa Jauregian, Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburua buru zirela. Omenaldian, Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak bat egingo dute, eta terrorismoaren eta indarkeriaren biktimak gogoratuko dituzte, aintzatespen-, errespetu- eta bizikidetza-mezu baten bidez.

Euskadiko udal nagusiek ere euren ekitaldiak antolatu dituzte. Bilbon, Udalak lehen aldiz ospatu du Memoriaren Eguna Atalase espazio eskultoriko berrian, Guggenheim eta Euskadi plazaren artean. Omenaldian, Juan Mari Aburto alkatea buru dela, lore-eskaintza bat egingo dute biktima guztien oroimenez, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiaren parte-hartzearekin.

Donostian, bestalde, Udalak elkarretaratzea deitu du eguerdian Alderdi Ederren memoriaren monolitoan, Jon Insausti alkatea eta udal ordezkariak bertan izango direla.

Jardunaldiak oroimenerako, hausnarketarako eta memoria inklusiboaren eta bakean oinarritutako bizikidetzaren aldeko konpromisorako topagune izan nahi du aurten ere.

Gogora Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Ayuso Madrid indisposición misa Almudena
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidenteak anbulantzian utzi behar izan du Almudenako meza, "ondoezik" jarri ostean

Bezperan, Andaluziako PPren kongresuan ere ez zuen parte hartu, "ondoez txiki bat" izan zuelako. Gastroenteritisak eragindako tentsio jaitsiera izan dela esan dute bere inguruko iturriek, eta jada sendagiria eman diotela. Ostiralean, Alberto Gonzalez Amador Ayusoren bikotekidea auzitara eramango dutela zabaldu zen. Madrilgo Auzitegiak iruzur fiskala egotzita epaituko du.

AME6410. BELÉM (BRASIL), 07/11/2025.- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, habla durante la cumbre de líderes de la COP30 este viernes, en el Centro de Convenciones Hangar en Belém (Brasil). Sánchez anunció una contribución añadida por parte de España de 45 millones de euros a la lucha contra el cambio climático y ofreció a su país para avanzar en ese camino y hacer frente al riesgo que suponen los negacionistas. EFE/ Antonio Lacerda
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Espainiako Gobernuak 2027ra arte lanean jarraituko duela ziurtatu du Sanchezek

Brasilen Nazio Batuen Erakundeak klimaren inguruan deitutako COP30 goi-bilera hasi aurretik agintariek izandako bileran parte hartu ostean emandako prentsaurrekoan, Pedro Sanchezek esan du Junts "oso serio" hartzen dutela, baina legegintzaldia amaitzearen aldeko apustua egin du, "ahaleginak merezi duelako"; izan ere, "Espainia azken 45 urteetako unerik onenetako bat igarotzen ari da". Sanchezen arabera, Gobernuak 2026rako aurrekontu-proiektua aurkeztuko du, baina, kontu berriak onartu zein onartu ez, "Espainiak aurrera egiten jarraituko du, eta Gobernuak bere bide-orriarekin jarraituko du 2027an legegintzaldi hau amaitu arte".

Ibone Bengoetxea
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

 Jaurlaritzaren arabera, EAEko erakunde publikoen % 35ek ez dute euskarazko akreditazio-maila "benetan" betetzen 

Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Ibone Bengoetxeak jakinarazi duenez, EAEko erakundeen % 35ean "ez da benetan egiaztatu" euskarazko hizkuntza-egiaztapenaren indizea. PPk "gaztelania hiztunen diskriminazioa" salatu arren, popularrak "ez daude batere kezkatuta" % 35 horrekin, eta horrek argi islatzen du PP nolakoa den, Bengoetxearen iritzian.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X