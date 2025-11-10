Memoriaren Eguna ospatuko da gaur, Eusko Legebiltzarrean eta euskal hiriburuetan egingo diren ekitaldi instituzionalekin
Memoriaren Eguna ospatuko da gaur, terrorismoaren eta indarkeriaren biktimak oroitzeko hainbat ekitaldi instituzionalekin. Eusko Legebiltzarrak omenaldiarekin irekiko du jardunaldia, 10:00etan, eta, ondoren, Eusko Jaurlaritzak eta Gogora Institutuak eguerdian Gasteizen antolatu duten ekitaldi nagusia izango da.
Eusko Legebiltzarrak ekitaldi instituzionala egingo du goizeko 10:00etan, Memoriaren Eguna dela eta. Bertan, alderdi politiko guztietako ordezkariek eta biktimen senideek hartuko dute parte. Omenaldiak Euskadin indarkeria jasan zuten pertsona guztiak oroitzeko eta memoria partekatua aldarrikatzeko balio du.
Eguerdian, Eusko Jaurlaritzak eta Gogora Institutuak jardunaldiaren ekitaldi nagusia antolatu dute Gasteizko Europa Jauregian, Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburua buru zirela. Omenaldian, Gasteizko Udalak eta Arabako Foru Aldundiak bat egingo dute, eta terrorismoaren eta indarkeriaren biktimak gogoratuko dituzte, aintzatespen-, errespetu- eta bizikidetza-mezu baten bidez.
Euskadiko udal nagusiek ere euren ekitaldiak antolatu dituzte. Bilbon, Udalak lehen aldiz ospatu du Memoriaren Eguna Atalase espazio eskultoriko berrian, Guggenheim eta Euskadi plazaren artean. Omenaldian, Juan Mari Aburto alkatea buru dela, lore-eskaintza bat egingo dute biktima guztien oroimenez, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiaren parte-hartzearekin.
Donostian, bestalde, Udalak elkarretaratzea deitu du eguerdian Alderdi Ederren memoriaren monolitoan, Jon Insausti alkatea eta udal ordezkariak bertan izango direla.
Jardunaldiak oroimenerako, hausnarketarako eta memoria inklusiboaren eta bakean oinarritutako bizikidetzaren aldeko konpromisorako topagune izan nahi du aurten ere.
Gerra Zibileko bi gudulariren gorpuzkiak berreskuratu dituzte Saibigainen, Abadiñon
Igande honetako lanetan, beste bi gudulariren gorpuzkiak atera dituzte lurpetik Saibigainen, Abadiñon. 2023tik, 5 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu dituzte bertan.
Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidenteak anbulantzian utzi behar izan du Almudenako meza, "ondoezik" jarri ostean
Bezperan, Andaluziako PPren kongresuan ere ez zuen parte hartu, "ondoez txiki bat" izan zuelako. Gastroenteritisak eragindako tentsio jaitsiera izan dela esan dute bere inguruko iturriek, eta jada sendagiria eman diotela. Ostiralean, Alberto Gonzalez Amador Ayusoren bikotekidea auzitara eramango dutela zabaldu zen. Madrilgo Auzitegiak iruzur fiskala egotzita epaituko du.
Erorien Monumentua eraisteko eskatu dute berriz ere Iruñean
Elkarte memorialistak kalera atera dira berriro larunbat honetan, Erorien Monumentua eraistea eskatzeko, eta PSNk, EH Bilduk eta Geroa Baik adostutako proiektua atzera botatzea eskatzeko.
Ertzaintzaren pilotakada bat jaso ostean hil zen Rosa Zarraren omenezko plaka jarri du Donostiako Udalak
Orain arte, 37 plaka jarri ditu Udalak, "terrorismoaren eta motibazio politikoko indarkeriaren biktima izan zirenei espazio publikoan ikusgarritasuna emateko".
Aurrekontuak adosteko proposamen "errealistak eta bideragarriak" eskatu dituzte EAJk eta PSE-EEk, "eredu aldaketarik gabe"
Datorren astean hasiko dira hurrengo urterako Euskadiko aurrekontuak negoziatzen. EH Bilduk eta Sumarrek "koherentzia" eskatu diete Eusko Jaurlaritzako bazkideei, "ezin delako guztiekin aldi berean negoziatu", eta PPk "hobekuntzak" proposatu ditu, batez ere, Osasunean eta Segurtasunean.
Istiluak Lasarte-Orian Voxen presentziaren aurkako protesta batean
Ertzaintzak segurtasun hesia jarri du Voxen mahaiaren inguruan, eta bertan bildutako antifaxisten aurka oldartu da. Lasarte-Oriako PSE-EE, EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos alderdiek ere gaitzetsi dute Vox bertaratu izana.
Espainiako Gobernuak 2027ra arte lanean jarraituko duela ziurtatu du Sanchezek
Brasilen Nazio Batuen Erakundeak klimaren inguruan deitutako COP30 goi-bilera hasi aurretik agintariek izandako bileran parte hartu ostean emandako prentsaurrekoan, Pedro Sanchezek esan du Junts "oso serio" hartzen dutela, baina legegintzaldia amaitzearen aldeko apustua egin du, "ahaleginak merezi duelako"; izan ere, "Espainia azken 45 urteetako unerik onenetako bat igarotzen ari da". Sanchezen arabera, Gobernuak 2026rako aurrekontu-proiektua aurkeztuko du, baina, kontu berriak onartu zein onartu ez, "Espainiak aurrera egiten jarraituko du, eta Gobernuak bere bide-orriarekin jarraituko du 2027an legegintzaldi hau amaitu arte".
Jaurlaritzaren arabera, EAEko erakunde publikoen % 35ek ez dute euskarazko akreditazio-maila "benetan" betetzen
Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Ibone Bengoetxeak jakinarazi duenez, EAEko erakundeen % 35ean "ez da benetan egiaztatu" euskarazko hizkuntza-egiaztapenaren indizea. PPk "gaztelania hiztunen diskriminazioa" salatu arren, popularrak "ez daude batere kezkatuta" % 35 horrekin, eta horrek argi islatzen du PP nolakoa den, Bengoetxearen iritzian.
Euskadik eta Kanariek aldi baterako lan baimenak eskatu dituzte migratzaileentzat
Bakarrik dauden migratzaile adingabeen egoerak "nahiko trabatuta" jarraitzen duela adierazi du Kanarietako Gobernuko presidenteak, eta lurraldeen arteko lankidetza defendatu du.