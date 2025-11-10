Semana decisiva para cerrar las competencias pendientes de traspasar

El Gobierno vasco y el español mantendrán esta semana dos reuniones clave para avanzar en las transferencias aún pendientes de culminar. Los encuentros tendrán lugar el martes y miércoles en Madrid, en el marco del calendario pactado para completar el desarrollo del Estatuto de Gernika.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, entregó el pasado 8 de octubre al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, diez documentos con propuestas de traspaso. Ahora, el Ejecutivo vasco espera recibir una primera valoración sobre esas competencias, que se agrupan en cuatro grandes bloques: Seguridad Social, Infraestructuras, Seguridad Pública, y Hacienda, Finanzas y Empresa.

Según fuentes del Gobierno Vasco, el martes por la tarde se reunirá la subcomisión mixta y el miércoles se celebrarán los encuentros técnicos previos a la comisión mixta de transferencias. Ubarretxena ha insistido en que “hay un pacto que obliga y aprieta”, y ha asegurado que la parte vasca está decidida a “cumplir el acuerdo” antes de que termine el año.

Una de las reuniones más relevantes será la de la subcomisión sobre infraestructuras aeroportuarias, donde ya existe un primer acuerdo. El Ejecutivo vasco busca tener mayor capacidad de decisión sobre las inversiones, rutas y planificación futura de los aeropuertos vascos. “Queremos decidir sobre las nuevas rutas y el futuro de los tres aeropuertos, porque la conectividad es clave y lo seguirá siendo”, ha subrayado la consejera.