TRANSFERENTZIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Aste erabakigarria eskualdatzeko dauden transferentziak ixteko

Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak bilerak egingo dituzte asteartean eta asteazkenean, eskualdatzeko dauden eskumenei buruz lan egiteko. Maria Ubarretxenak nahi du urrian aurkeztutako hamar proposamenei lehen erantzuna ematea eta urtea amaitu baino lehen eskualdaketak bizkortzea.

Ubarretxena-Torres-efe
Ubarretxena eta Torresen arteko bilera. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak bi bilera garrantzitsu egingo dituzte aste honetan, Madrilen, asteartean eta asteazkenean, Gernikako Estatutua erabat betetzeko adostutako egutegiaren baitan.

Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak hamar dokumentu eman zizkion Angel Víctor Torres Lurralde Politikako ministroari urriaren 8an, eskualdaketari buruzko proposamenekin. Orain, Eusko Jaurlaritzak eskumen horiei buruzko lehen balorazio bat jasotzea espero du. Lau multzo handitan banatuta daude proposamenak: Gizarte Segurantza, Azpiegiturak, Segurtasun Publikoa eta Ogasuna, Finantzak eta Enpresa.

Eusko Jaurlaritzako iturrien arabera, azpibatzorde mistoa astearte arratsaldean bilduko da, eta asteazkenean egingo dira transferentzien batzorde mistoaren aurreko bilera teknikoak. Ubarretxenak berriz adierazi du "behartzen eta estutzen duen itun bat" dagoela, eta euskal alderdiak urtea amaitu baino lehen "akordioa betetzea" erabaki duela.

Bilera garrantzitsuenetako bat aireportu-azpiegiturei buruzko azpibatzordearena izango da, akordio bat egiteko baitago alor horretan. Eusko Jaurlaritzak euskal aireportuetako inbertsioei, ibilbideei eta etorkizuneko plangintzari buruz erabakitzeko gaitasun handiagoa izatea du helburu. "Hiru aireportuen ibilbide berriei eta etorkizunari buruz erabaki nahi dugu, konektibitatea funtsezkoa baita eta hala izaten jarraituko baitu", azpimarratu du sailburuak.

Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Memoriaren eguneko lore eskaintza Legebiltzarrean
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Lore eskaintza Eusko Legebiltzarrean Memoriaren Eguna ospatzeko

EAJko, EH Bilduko, PSE-EEko eta Sumarreko legebiltzarkideek lore-eskaintza egin dute biktimei eskainitako "Gauerdiko Iparrorratza" eskulturaren aurrean. PPk eta Voxek ez dute parte hartu, horrelako ekintzek biktima mota eta indarkeria mota desberdinak "nahasten" dituztelako. Lore eskaintzaren ostean, Etxeratek salbuespen politikek eragindako biktimak gogoratzeko egin duten bilkuran parte hartu dute EH Bilduko legebiltzarkideek .

Ayuso Madrid indisposición misa Almudena
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidenteak anbulantzian utzi behar izan du Almudenako meza, "ondoezik" jarri ostean

Bezperan, Andaluziako PPren kongresuan ere ez zuen parte hartu, "ondoez txiki bat" izan zuelako. Gastroenteritisak eragindako tentsio jaitsiera izan dela esan dute bere inguruko iturriek, eta jada sendagiria eman diotela. Ostiralean, Alberto Gonzalez Amador Ayusoren bikotekidea auzitara eramango dutela zabaldu zen. Madrilgo Auzitegiak iruzur fiskala egotzita epaituko du.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X