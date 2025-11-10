Aste erabakigarria eskualdatzeko dauden transferentziak ixteko
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak bilerak egingo dituzte asteartean eta asteazkenean, eskualdatzeko dauden eskumenei buruz lan egiteko. Maria Ubarretxenak nahi du urrian aurkeztutako hamar proposamenei lehen erantzuna ematea eta urtea amaitu baino lehen eskualdaketak bizkortzea.
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak bi bilera garrantzitsu egingo dituzte aste honetan, Madrilen, asteartean eta asteazkenean, Gernikako Estatutua erabat betetzeko adostutako egutegiaren baitan.
Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak hamar dokumentu eman zizkion Angel Víctor Torres Lurralde Politikako ministroari urriaren 8an, eskualdaketari buruzko proposamenekin. Orain, Eusko Jaurlaritzak eskumen horiei buruzko lehen balorazio bat jasotzea espero du. Lau multzo handitan banatuta daude proposamenak: Gizarte Segurantza, Azpiegiturak, Segurtasun Publikoa eta Ogasuna, Finantzak eta Enpresa.
Eusko Jaurlaritzako iturrien arabera, azpibatzorde mistoa astearte arratsaldean bilduko da, eta asteazkenean egingo dira transferentzien batzorde mistoaren aurreko bilera teknikoak. Ubarretxenak berriz adierazi du "behartzen eta estutzen duen itun bat" dagoela, eta euskal alderdiak urtea amaitu baino lehen "akordioa betetzea" erabaki duela.
Bilera garrantzitsuenetako bat aireportu-azpiegiturei buruzko azpibatzordearena izango da, akordio bat egiteko baitago alor horretan. Eusko Jaurlaritzak euskal aireportuetako inbertsioei, ibilbideei eta etorkizuneko plangintzari buruz erabakitzeko gaitasun handiagoa izatea du helburu. "Hiru aireportuen ibilbide berriei eta etorkizunari buruz erabaki nahi dugu, konektibitatea funtsezkoa baita eta hala izaten jarraituko baitu", azpimarratu du sailburuak.
Zure interesekoa izan daiteke
Lore eskaintza Eusko Legebiltzarrean Memoriaren Eguna ospatzeko
EAJko, EH Bilduko, PSE-EEko eta Sumarreko legebiltzarkideek lore-eskaintza egin dute biktimei eskainitako "Gauerdiko Iparrorratza" eskulturaren aurrean. PPk eta Voxek ez dute parte hartu, horrelako ekintzek biktima mota eta indarkeria mota desberdinak "nahasten" dituztelako. Lore eskaintzaren ostean, Etxeratek salbuespen politikek eragindako biktimak gogoratzeko egin duten bilkuran parte hartu dute EH Bilduko legebiltzarkideek .
Perez Iglesias: "Soldatak igotzeko 100 milioiko eskariak irakasle bakoitzak 20.000 euro gehiago jasotzea ekarriko luke"
Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek nabarmendu du laster bilduko dela Joxerramon Bengoetxea errektorearekin, baina biek adostu dutela ordura arte "tonua jaistea". Jatorrizko elkarrizketa, gaztelaniaz.
Albiste izango dira: Memoriaren eguna, COP30 goi bilera Brasilen eta azaroaren 25eko kanpainaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Memoriaren Eguna ospatuko da gaur, eta Eusko Legebiltzarrean eta euskal hiriburuetan ekitaldi instituzionalak egingo dira
Memoriaren Eguna ospatuko da gaur, eta hainbat ekitaldi instituzional eigingo dira terrorismoaren eta indarkeriaren biktimak oroitzeko. Eusko Legebiltzarrak omenaldiarekin irekiko du jardunaldia, 10:00etan, eta, ondoren, Eusko Jaurlaritzak eta Gogora Institutuak ekitaldi nagusia antolatu dute Gasteizen, eguerdian.
Gerra Zibileko bi gudulariren gorpuzkiak berreskuratu dituzte Saibigainen, Abadiñon
Igande honetako lanetan, beste bi gudulariren gorpuzkiak atera dituzte lurpetik Saibigainen, Abadiñon. 2023tik, 5 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu dituzte bertan.
Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidenteak anbulantzian utzi behar izan du Almudenako meza, "ondoezik" jarri ostean
Bezperan, Andaluziako PPren kongresuan ere ez zuen parte hartu, "ondoez txiki bat" izan zuelako. Gastroenteritisak eragindako tentsio jaitsiera izan dela esan dute bere inguruko iturriek, eta jada sendagiria eman diotela. Ostiralean, Alberto Gonzalez Amador Ayusoren bikotekidea auzitara eramango dutela zabaldu zen. Madrilgo Auzitegiak iruzur fiskala egotzita epaituko du.
Erorien Monumentua eraisteko eskatu dute berriz ere Iruñean
Elkarte memorialistak kalera atera dira berriro larunbat honetan, Erorien Monumentua eraistea eskatzeko, eta PSNk, EH Bilduk eta Geroa Baik adostutako proiektua atzera botatzea eskatzeko.
Ertzaintzaren pilotakada bat jaso ostean hil zen Rosa Zarraren omenezko plaka jarri du Donostiako Udalak
Orain arte, 37 plaka jarri ditu Udalak, "terrorismoaren eta motibazio politikoko indarkeriaren biktima izan zirenei espazio publikoan ikusgarritasuna emateko".
Aurrekontuak adosteko proposamen "errealistak eta bideragarriak" eskatu dituzte EAJk eta PSE-EEk, "eredu aldaketarik gabe"
Datorren astean hasiko dira hurrengo urterako Euskadiko aurrekontuak negoziatzen. EH Bilduk eta Sumarrek "koherentzia" eskatu diete Eusko Jaurlaritzako bazkideei, "ezin delako guztiekin aldi berean negoziatu", eta PPk "hobekuntzak" proposatu ditu, batez ere, Osasunean eta Segurtasunean.