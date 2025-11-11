Insausti pide al lehendakari colaborar en vivienda, seguridad y movilidad
Pradales ha recibido en Ajuria Enea al alcalde de San Sebastián, una reunión en la Insausti ha abogado por mantener y reforzar la colaboración con el Gobierno Vasco.
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha pedido este martes al lehendakari, Imanol Pradales, buscar soluciones conjuntas en materia de vivienda, seguridad y movilidad. Ambos mandatarios se han reunido en Ajuria Enea, un encuentro enmarcado en la ronda de contactos que el nuevo alcalde de San Sebastián ha iniciado tras su nombramiento.
El primer edil donostiarra ha subrayado la importancia de la alianza entre ambas instituciones y ha mostrado su gratitud por el compromiso manifestado por el Gobierno Vasco con las dos fuertes inversiones estratégicas realizadas en San Sebastián: la instalación del ordenador cuántico y la construcción del centro de protonterapia.
Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, Insausti ha puesto sobre la mesa la prioridad de buscar soluciones a la problemática de la vivienda y ha reiterado la disposición absoluta de destinar todas las parcelas de suelo posibles a la construcción de casas para los donostiarras.
La movilidad ha sido otro de los asuntos de la reunión, en la que han hablado de proyectos como el intercambiador de Riberas de Loiola o el nuevo parque de Tabakalera en la estación de Atotxa.
En materia de seguridad, el alcalde ha trasladado su deseo de seguir contando con la colaboración de la Ertzaintza para que la comisaría mixta de Egia sea una realidad en 2027.
