Etxebizitzaren, segurtasunaren eta mugikortasunaren alorretan elkarlana eskatu dio Insaustik lehendakariari
Imanol Pradalesek Donostiako alkatea hartu du Ajuria Enean, eta hiriko erronka nagusiak aztertu dituzte, etxebizitzari lehentasuna emanez.
Etxebizitzaren, segurtasunaren eta mugikortasunarekin alorrean Eusko Jaurlaritzarekin elkarlana sakondu nahi du Jon Insausti Donostiako alkateak, eta mezu hori helarazi dio, gaur, Imanol Pradales lehendakariari.
Ajuria Enean bildu dira bi mandatariak, Donostiako alkateak kargua hartu berritan abiatu zuen bilera errondaren barruan. Udalak ohar bidez jakinarazi duenez, alkateak eskerrak eman dizkio lehendakariari, Jaurlaritzak Donostiarekin duen konpromisoagatik, eta horren erakusle, bi inbertsio handi aipatu dizkio: ordenagailu kuantikoa eta eraikitzen ari diren protonterapia zentroa.
Hiriko erronka nagusiak aztertu dituzte, etxebizitzari lehentasuna emanez. Zentzu horretan, etxe berriak eraikitzeko hirian dauden lur eremu guztiez hitz egin dute: Martutene, Loiola eta Altza auzoetan dauden eremuez, hain zuzen.
Mugikortasunari dagokionez, berriz, Loiolako Erriberatako alda-geltokiari buruz edota Atotxako geltokiaz aritu dira hizketan.
Azkenik, segurtasuna ere izan dute hizpide, eta alor horretan, Ertzaintzarekin elkarlanean jarraitzearen beharra azpimarratu du alkateak.
Erantzun beharrean, galdetu egin du Mazonek Ikerketa Batzordean, eta bere betiko aitzakiak erabili
Valentziako Gorteetan egindako Ikerketa Batzordean, indarberrituta azaldu da Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea, zeinak azalpenak eman baino gehiago galderak egin dituen, eta ohiko akusazioak zabaldu, Aemet eta Pedro Sanchezen kontra. Catarrojan irekita dagoen ikerketari begira, Mazonek esan du berak ez duela Cecopin inongo ardurarik eta ES Alert mezuaren atzerapena ez zela bere erruagatik izan.
Bi kazetarik ziurtatu dute fiskal nagusiak baino lehenago izan zutela Ayusoren bikotekidearen akordioaren berri
‘El País’ egunkariko zuzendariorde ohiak azaldu duenez, bere iturria Madrilgo Erkidegoko Fiskaltzakoa zen.
Arantxa Tapiak hartuko du Sabino Arana Fundazioaren presidentetza, Mireia Zarateren ordez
Iñigo Urkulluk lehendakari zeneko Garapen Ekonomikoko sailburu ohiak kargu sinbolikoa beteko du EAJn, Aitor Estebanek bultzatutako birkonfigurazioaren barruan.
'La base y la cruz' proposamenak irabazi du Erorien Haranari beste esanahi bat emateko proiektuen lehiaketa
Epaimahaiaren arabera, monumentu multzoari eta inguruari buruzko "beste ikuspegi bat" ematen du proiektuak, topaketari eta elkarrizketari bide ematen diolako. Naturak garrantzi handia hartu du espazio berrian.
Feijook Perez Llorca izendatu du Mazon ordezkatzeko hautagai gisa
PPko iturriek jakinarazi dutenez, datozen egunetan deituko dute inbestidura saioa, "Valentziako Erkidegoari ahalik eta azkarren egonkortasuna emateko".
Jon Insausti: "Udalak ez die uko egingo ez plakari ez Rosa Zarraren memoriari"
Donostiako alkateak berretsi egin du Udalak Rosa Zarraren memoriarekin duen konpromisoa, Zarra Poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko Esanek egindako eskaeraren ostean. Hain zuzen ere, haren oroimenez jarritako plakari eraso egin diote. Esan sindikatuak erasoa gaitzetsi du azpimarratuz "onartezina" dela, "eta ez duela Ertzaintza ordezkatzen, ezta zintzotasunez defendatzen dugunak ere".
Jaurlaritzak Edurne Egaña aholkulari izendatu du, EKPren zuzendari kargutik kendu eta biharamunean
Egaña hainbat auzibidetan egon da nahastuta, Donostiako portuko amarralekuak esleitzeko prozesuetan egon diren ustezko irregulartasunengatik. Alderdi Popularrak aurreratu du izendapena Eusko Legebiltzarrera eramango duela eta erantzukizun politikoak eskatuko dituela.
Pradales lehendakariak gazteak indarkeria baztertzearen garrantziaz jabetzearen beharra azpimarratu du
Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko terrorismoaren eta legez kanpoko poliziaren indarkeriaren "garai ilunak" ezagutu ez zituzten gazteei adierazi nahi izan die indarkeriak ez duela "lekurik gure gizartean", eta "sufrimendu amaigabea" baino ez duela ekartzen. Pradales izan da buru Memoriaren Euskal Institutuak, Gogora Institutuak, Memoriaren Eguna dela eta antolatu duen ekitaldian.
Memoriaren Egunaren harira Gogora Institutuak antolatutako ekitaldian, "akatsak ez errepikatzeko" iraganetik ikasi behar dela azpimarratu du lehendakariak. Halaber, ohartarazi du demokrazia eta giza eskubideak ez daudela ziurtatuta.