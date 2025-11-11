HARREMAN ERRONDA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxebizitzaren, segurtasunaren eta mugikortasunaren alorretan elkarlana eskatu dio Insaustik lehendakariari

Imanol Pradalesek Donostiako alkatea hartu du Ajuria Enean, eta hiriko erronka nagusiak aztertu dituzte, etxebizitzari lehentasuna emanez.

jon insausti andoni pradales
Insausti eta Pradales, gaur, Ajuria Enean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitzaren, segurtasunaren eta mugikortasunarekin alorrean Eusko Jaurlaritzarekin elkarlana sakondu nahi du Jon Insausti Donostiako alkateak, eta mezu hori helarazi dio, gaur, Imanol Pradales lehendakariari. 

Ajuria Enean bildu dira bi mandatariak, Donostiako alkateak kargua hartu berritan abiatu zuen bilera errondaren barruan. Udalak ohar bidez jakinarazi duenez, alkateak eskerrak eman dizkio lehendakariari, Jaurlaritzak Donostiarekin duen konpromisoagatik, eta horren erakusle, bi inbertsio handi aipatu dizkio: ordenagailu kuantikoa eta eraikitzen ari diren protonterapia zentroa. 

Hiriko erronka nagusiak aztertu dituzte, etxebizitzari lehentasuna emanez. Zentzu horretan,  etxe berriak eraikitzeko hirian dauden lur eremu guztiez hitz egin dute: Martutene, Loiola eta Altza auzoetan dauden eremuez, hain zuzen. 

Mugikortasunari dagokionez, berriz, Loiolako Erriberatako alda-geltokiari buruz edota Atotxako geltokiaz aritu dira hizketan. 

Azkenik, segurtasuna ere izan dute hizpide, eta alor horretan, Ertzaintzarekin elkarlanean jarraitzearen beharra azpimarratu du alkateak.

 

 

 





 

Donostiako Udala Donostia Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales Politika

Zure interesekoa izan daiteke

GRAFCVA309. VALENCIA, 11/11/2025.- El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, conversa con la presidenta de la comisión, Míriam Turiel (Vox), durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana, su primera aparición pública tras su dimisión el pasado 3 de noviembre. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Erantzun beharrean, galdetu egin du Mazonek Ikerketa Batzordean, eta bere betiko aitzakiak erabili

Valentziako Gorteetan egindako Ikerketa Batzordean, indarberrituta azaldu da Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea, zeinak azalpenak eman baino gehiago galderak egin dituen, eta ohiko akusazioak zabaldu, Aemet eta Pedro Sanchezen kontra. Catarrojan irekita dagoen ikerketari begira, Mazonek esan du berak ez duela Cecopin inongo ardurarik eta ES Alert mezuaren atzerapena ez zela bere erruagatik izan.

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Jon Insausti: "Udalak ez die uko egingo ez plakari ez Rosa Zarraren memoriari"

Donostiako alkateak berretsi egin du Udalak Rosa Zarraren memoriarekin duen konpromisoa, Zarra Poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko Esanek egindako eskaeraren ostean. Hain zuzen ere, haren oroimenez jarritako plakari eraso egin diote. Esan sindikatuak erasoa gaitzetsi du azpimarratuz "onartezina" dela, "eta ez duela Ertzaintza ordezkatzen, ezta zintzotasunez defendatzen dugunak ere".

Imanol Pradales memoria eguna Gogora
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Pradales lehendakariak gazteak indarkeria baztertzearen garrantziaz jabetzearen beharra azpimarratu du

Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko terrorismoaren eta legez kanpoko poliziaren indarkeriaren "garai ilunak" ezagutu ez zituzten gazteei adierazi nahi izan die indarkeriak ez duela "lekurik gure gizartean", eta "sufrimendu amaigabea" baino ez duela ekartzen. Pradales izan da buru Memoriaren Euskal Institutuak, Gogora Institutuak, Memoriaren Eguna dela eta antolatu duen ekitaldian.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X