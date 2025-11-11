Jon Insausti: “El Ayuntamiento no va a renunciar ni a la placa ni a la memoria de Rosa Zarra”

La placa en homenaje a Rosa Zarra instalada en Donostia por su familia en el año 2020 ha sufrido daños tras un ataque registrado en las últimas horas. Las imágenes difundidas muestran el estado del monolito, que recuerda a la donostiarra fallecida en 1995 tras recibir el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza durante una carga policial.

Precisamente, el alcalde, Jon Insausti, ha asegurado que el Ayuntamiento “no va a renunciar a la memoria de Rosa Zarra" ni a la placa instalada por el Consistorio, "y va a seguir con la justicia, la verdad y la reparación”. El primer edil ha hecho estas declaraciones tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, en respuesta a la petición del sindicato Esan, que había reclamado la retirada del reconocimiento.

El regidor ha recordado que fue la Comisión de Valoración de Víctimas de Violencia por Motivación Política en Euskadi la que reconoció a Zarra como víctima de acción policial, y ha insistido en que el Ayuntamiento se ha limitado a respetar esa decisión “trabajando junto a la familia”.

Rosa Zarra resultó herida el 22 de junio de 1995, en las inmediaciones del estadio de Anoeta, durante una movilización en la que se registraron incidentes entre simpatizantes de Herri Batasuna y grupos pacifistas. Ocho días después falleció a consecuencia de las heridas provocadas por el impacto de una pelota de goma.

Insausti ha recordado que Donostia cuenta con 36 placas conmemorativas, entre ellas 29 dedicadas a víctimas de ETA y dos de acción policial, y ha lamentado que declaraciones como las del sindicato Esan “no facilitan la convivencia”.

El alcalde ha destacado que tanto el acto de colocación de la placa como la celebración del Día de la Memoria muestran el compromiso del Ayuntamiento y de la ciudad “con la memoria, la justicia y un futuro en paz”.