Jon Insausti: “El Ayuntamiento no va a renunciar ni a la placa ni a la memoria de Rosa Zarra”
El alcalde de Donostia ha reafirmado el compromiso municipal con la memoria de Rosa Zarra tras la petición de Esan exigiendo la revocación de su reconocimiento como víctima de acción policial. Precisamente, la placa colocada en su recuerdo por su familia ha sido atacada hoy.
La placa en homenaje a Rosa Zarra instalada en Donostia por su familia en el año 2020 ha sufrido daños tras un ataque registrado en las últimas horas. Las imágenes difundidas muestran el estado del monolito, que recuerda a la donostiarra fallecida en 1995 tras recibir el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza durante una carga policial.
Precisamente, el alcalde, Jon Insausti, ha asegurado que el Ayuntamiento “no va a renunciar a la memoria de Rosa Zarra" ni a la placa instalada por el Consistorio, "y va a seguir con la justicia, la verdad y la reparación”. El primer edil ha hecho estas declaraciones tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, en respuesta a la petición del sindicato Esan, que había reclamado la retirada del reconocimiento.
El regidor ha recordado que fue la Comisión de Valoración de Víctimas de Violencia por Motivación Política en Euskadi la que reconoció a Zarra como víctima de acción policial, y ha insistido en que el Ayuntamiento se ha limitado a respetar esa decisión “trabajando junto a la familia”.
Rosa Zarra resultó herida el 22 de junio de 1995, en las inmediaciones del estadio de Anoeta, durante una movilización en la que se registraron incidentes entre simpatizantes de Herri Batasuna y grupos pacifistas. Ocho días después falleció a consecuencia de las heridas provocadas por el impacto de una pelota de goma.
Insausti ha recordado que Donostia cuenta con 36 placas conmemorativas, entre ellas 29 dedicadas a víctimas de ETA y dos de acción policial, y ha lamentado que declaraciones como las del sindicato Esan “no facilitan la convivencia”.
El alcalde ha destacado que tanto el acto de colocación de la placa como la celebración del Día de la Memoria muestran el compromiso del Ayuntamiento y de la ciudad “con la memoria, la justicia y un futuro en paz”.
Te puede interesar
Feijóo designa a Pérez Llorca como candidato para sustituir a Mazón
Fuentes del PP han señalado que el pleno de investidura se convocará en los próximos días "para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible".
El Gobierno Vasco nombra Edurne Egaña asesora un día después de cesarla como directora de EKP
Egaña ha estado inmersa en varios procesos judiciales por presuntas irregularidades ocurridas en el proceso de adjudicación de los puestos de amarre del puerto de la capital guipuzcoana. El PP ha anunciado Morales ha anunciado que llevará este caso al Parlamento Vasco para pedir responsabilidades políticas.
El lehendakari Pradales destaca la importancia de que los jóvenes tomen conciencia de la necesidad de desterrar la violencia
El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por transmitir a los jóvenes que no conocieron "los tiempos oscuros" del terrorismo y la violencia policial ilícita en Euskadi que "la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y que solo aporta un sufrimiento infinito". Pradales ha presidido el acto organizado por el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria,
El lehendakari Pradales aboga por transmitir a los jóvenes que "la violencia no tiene cabida"
En el acto organizado por el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, el lehendakari ha centrado parte de su intervención en la importancia de que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de desterrar la violencia y de que "la democracia y los derechos humanos no están asegurados y que debemos aprender del pasado para no repetir errores".
Esan exige la revocación del reconocimiento de Rosa Zarra como víctima de acción policial
"Este acto es una afrenta intolerable a los hombres y mujeres de la Ertzaintza, un insulto a la verdad y una manipulación política del pasado con el único objetivo de criminalizar a la policía vasca y reabrir heridas que la justicia cerró hace décadas", asegura Esan.
Ofrenda floral en el Parlamento Vasco para conmemorar el Día de la Memoria
Parlamentarios del PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar han realizado una ofrenda floral ante la escultura "Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de Medianoche", obra dedicada a las víctimas ubicada junto a la entrada principal del Parlamento. PP y Vox no han participado al considerar que este tipo de actos "mezclan" distintos tipos de víctimas y formas de violencia. Tras la ofrenda floral, parlamentarios de EH Bildu han participado en una concentración de Etxerat para recordar a las víctimas causadas por las políticas de excepción.
Pérez Iglesias ve falta de "racionalidad" en las demandas de la EHU y cuestiona "el margen de acuerdo" al ser "tan maximalistas"
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, acudirá a la reunión que tiene previsto mantener con el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, con la pretensión de "hablar de todo" y de tratar de "introducir racionalidad" que, a su entender, falta en sus demandas, en relación a "la cuantía, los procedimientos y los plazos". No obstante, ha admitido que le preocupa "cuál es realmente el margen para poder llegar a acuerdos" con un "planteamiento tan maximalista". Tras las discrepancias mantenidas en los últimos días con el rector de la EHU, debido a las declaraciones de Bengoetxea sobre la financiación de la universidad pública vasca, el consejero ha explicado, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, que ambos se han comunicado "en muchas ocasiones" y han comentado "la necesidad de rebajar el tono".
Será noticia: Día de la Memoria, arranca la COP30 en Brasil y presentación de la campaña por el 25N
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Semana decisiva para cerrar las competencias pendientes de traspasar
Gobierno vasco y español celebrarán el martes y miércoles nuevas reuniones para avanzar en las competencias pendientes de traspasar. María Ubarretxena confía en lograr una primera respuesta a las diez propuestas entregadas en octubre y acelerar los traspasos antes de fin de año.