Jon Insausti: "Udalak ez die uko egingo ez plakari ez Rosa Zarraren memoriari"

Donostiako alkateak berretsi egin du Udalak Rosa Zarraren memoriarekin duen konpromisoa, Zarra Poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko Esanek egindako eskaeraren ostean. Hain zuzen ere, haren oroimenez jarritako plakari eraso egin diote. 

Rosa Zarraren oroimenezko plaka, kalteak agerian. Argazkia: EITB

EITB

Rosa Zarraren omenez Donostian jarritako plakari eraso egin diote, eta kalteak ditu; zabaldutako irudiek monolitoa nola dagoen erakusten dute. 1995ean Ertzaintzak Poliziaren karga batean jaurtitako gomazko pilota baten kolpea jaso eta hil egin zen donostiarra omentzen du plakak.

Jon Insaustik ziurtatu duenez, Udalak "ez dio uko egingo Rosa Zarraren memoriari, ez dio uko egingo plaka horri, eta Justiziarekin, egiarekin eta erreparazioarekin" jarraituko du. Alkateak Tokiko Gobernu Batzordearen bileraren ostean egin ditu adierazpen horiek, Esan sindikatuak egindako eskaerari erantzunez.

Alkateak gogorarazi du Euskadiko Motibazio Politikoko Indarkeriaren Biktimen Balorazio Batzordeak aitortu zuela Zarra Polizia-ekintzaren biktima izan zela, eta berretsi du Udalak errespetatu besterik ez duela egin erabaki hori, "familiarekin batera lan eginez".

Rosa Zarra 1995eko ekainaren 22an zauritu zuten, Anoeta estadioaren inguruan, Herri Batasuneko jarraitzaileen eta talde bakezaleen arteko istiluetan. Zortzi egun geroago hil zen, gomazko pilota batek eragindako zaurien ondorioz.

Insaustik gogorarazi du Donostian 36 plaka daudela, horien artean 29 ETAren biktimen omenezkoak dira, eta bi, Poliziaren ekintzaren biktimei eskeinitakoak, eta deitoratu du Esan sindikatuaren adierazpenek ez dutela "bizikidetza errazten".

Alkateak azpimarratu duenez, plaka jartzeko ekitaldiak eta Memoriaren Egunaren ospakizunak Udalak eta hiriak "memoriarekin, justiziarekin eta etorkizun baketsuarekin" duten konpromisoa erakusten dute.

Polizia abusuen biktimak Donostia Politika

