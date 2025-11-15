Selección Vasca vs Palestina
Representantes políticos de diferentes formaciones también han estado presentes en la previa del partido entre Euskal Selekzioa y Palestina

Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramailea Eusko Jaurlaritzan, Gernika-Palestinak antolatutako martxan Euskal Selekzioa vs Palestina partidaren atarian.
18:00 - 20:00
Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Gobierno Vasco. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Ordezkari politikoak presente izan dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian
Más allá del fútbol, representantes políticos de diferentes formaciones también han estado presentes en los prolegómenos del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina; entre ellos, Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Gobierno Vasco; Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV; y Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE.

Imanol Pradales: "Decimos al mundo que somos una nación y que queremos oficialidad"
