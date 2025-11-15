Euskal Selekzioa vs Palestina
Ordezkari politikoak presente izan dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian

Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramailea Eusko Jaurlaritzan, Gernika-Palestinak antolatutako martxan Euskal Selekzioa vs Palestina partidaren atarian.
Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramailea Eusko Jaurlaritzan. Bideotik hartutako irudia.
EITB

Futbolaz haratago, ordezkari politikoak presente izan dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren atarian. Horien artean, Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramailea Eusko Jaurlaritzan; Aitor Esteban, EAJren EBBko lehendakaria; eta Eneko Andueza, PSE-EEko idazkari nagusia.

Imanol Pradales: "Munduari esaten diogu nazio bat garela eta ofizialtasuna nahi dugula"
