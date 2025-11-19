Será noticia: Nuevo informe de la UCO sobre Cerdán, congreso House Action y 15 aniversario del Instituto Etxepare

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 19 de noviembre de 2025:

- Nuevo informe de la UCO sobre Cerdán: La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se quedaba con el 2 % del importe de cada adjudicación a Acciona Construcción. La Guardia Civil explica que esos proyectos representan el 75,33 % "de los abonos percibidos" por Servinabar.

- Congreso House Action: El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el director general adjunto de Energía y Jefe del grupo de trabajo de Vivienda de la Comisión Europea, Matthew Baldwin, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, participan en el congreso House Action, el primer Congreso Internacional sobre la respuesta a la emergencia habitacional en zonas tensionadas, que se celebra en San Sebastián.

- 15 aniversario del Instituto Etxepare: Etxepare Euskal Institutua conmemorará este miércoles y jueves en París el 15º aniversario de su puesta en marcha, celebrando una trayectoria dedicada a "compartir con el mundo el euskera, la cultura y la creación vasca contemporánea", así como a "construir puentes y alianzas internacionales" a través de la cultura.